海洋獨立音樂大賞十強揭曉　11歲馮羿晉級決賽創紀錄

此外,去(106)年因颱風因素延期而保留決賽資格的「城市雨人The City Rain Man」今年也將一起角逐最後的大賞得主,勝出者將可獲得專業金牌製作人依照其音樂風格,量身打造數位單曲發行。

觀光旅遊局表示,今年海祭7月27、28、29日一連三天在福隆海水浴場開唱,在舞台的設置上首創第三舞台-「跨國拼場世界台」,邀請韓國、日本、英國、美國、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸、香港、台灣等10個地區、共計15個樂團登台演出。

其中代表台灣樂團的「八十八顆芭樂籽」曾獲得第一屆海洋獨立音樂大賞,今年也將以海祭大學長身份重回舞台演出;來自英國的搖滾樂團「Goober Gun」甫完成8個月的亞洲巡迴演出,超過120場的舞台魅力,不用出國就能在海祭看到。

喜歡饒舌的朋友更不能錯過來自美國亞特蘭大的Jay Izaak,經常在世界各地演出的他,今年將與台灣潮流嘻哈歌手于耀智合作演出。此外,還有來自日本新世代J-POP代表樂團「春ねむり(HARU NEMURI)」、曾獲2016年後搖滾聽眾10大最佳表演(Post-rock Listeners’ Choice:The 10 Best New Acts Of 2016)的馬來西亞樂團「mutesite」等眾多國際樂團,都將登上今年海祭熱力開唱。

今年海祭也持續舉辦「人氣樂團獎」票選活動,得票最高的人氣樂團將獲得由中國信託文教基金會提供的十場演出機會,參與投票還有機會獲得麗星郵輪一人中獎兩人同行票券、掃地機器人及任天堂Nintendo Switch遊戲機組等獎品。