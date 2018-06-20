吸金一流！歐陽娜娜半年海撈3億　為爸媽狂賺安家費

藝人歐陽娜娜有出色的外在條件，2013年她決定先暫緩學業衝刺演藝工作，沒想到招來外界不少批評，但正式出道後她的星途順遂，不但與線上許多大明星合作，吸金功力也是一流，光是上半年她就海撈至少3億元台幣，也是一家五口中收入最高的成員！

據《鏡週刊》報導，歐陽娜娜今年接下新戲《大主宰》，片酬至少就有4000萬元人民幣（約台幣1.8億元），加上綜藝節目《王牌對王牌》、電影《武動天地》以及其他廣告代言，總收入估計可達3億元台幣，年僅18歲的她身價已不可同日而語，據悉她為了讓爸爸、媽媽和外公外婆安心養老，也有意幫家中添購新房。



▲歐陽娜娜表示從來沒放棄過最愛的音樂。（圖／記者林調遜攝，2018.06.20）

歐陽娜娜確定9月將赴美國波士頓伯克利音樂學院就讀，重拾學生身分，她曾表示自己休學不是要放棄最愛的音樂，而是希望在音樂專業上有更好的表現，她坦言希望未來能成為一位「會演戲的大提琴家」，其實在休學期間，歐陽娜娜也沒有中斷巡迴演奏會，她始終靠著自己的努力證明做任何事都並非兒戲，「我總覺得學習是一件在哪都可以做的事情，而且它是一輩子的！」