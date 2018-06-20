國泰航空載貨客率評價正面 富瑞續喊買 目標價16.

富瑞表示，集團貨物運載率會同比繼續改善 2.3 點至 68.6%，因自 2016 年 3 月起，每月載貨需求遠超供應，收益相對受產量影響多於需求。管理層將於星期五舉行分析員會議。

報告指出，國泰 5 月載客運載率下跌 2.2 百分點至 82%，但基於 5 月是季節性旅遊疲弱月份，所以富瑞對載客量和載貨量率維持正面評級。

國泰航空昨 (19) 日接收首架空中巴士 A350-1000 客機，於昨日由法國圖盧茲出發飛返香港，這次回港的飛行航程，當中有 10% 燃料會採用混合航空生物燃料，該公司希望在 2020 年能達碳排放中和增長的目標。而國泰共訂購 20 部同型號客機。

《星島日報》引述國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，國泰長途機平均機齡只有 5.6 年，今年將共接收 8 架 A350-1000，其餘 12 架客機則於 2021 年前全部接收。

A350-1000 客機加入機隊後，初期將運作亞洲航線，首班商業運作航班為 7 月 1 日往來香港及台北 (CX484)，其後將於 9 月 15 日運作華盛頓新航線，航程為 8153 英里，是國泰網絡途程最長的航線。該機亦將於今年冬季運作馬德里、特拉維夫、阿姆斯特丹、曼徹斯特及蘇黎世航線。

國泰在短短 2 年間，以 A350 機隊開辦多條不停站直航航線，包括巴塞羅那、布魯塞爾、基督城、哥本哈根、倫敦格域、特拉維夫，以及最近啟航的都柏林。11 月啟航的開普敦新航線亦將以 A350-900 客機運作。