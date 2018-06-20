北京允開放 歐洲企業卻說生意更難做

（中央社北京20日綜合外電報導）根據今天公布的調查，北京雖承諾開放市場，歐洲企業在中國的經商環境卻越見艱困，約半數歐企表示，過去這一年，在中國的生意越來越難做。

這份研究的公布，正逢美國似乎漸漸退出世界舞台，而中國國家主席習近平想讓中國這個世界第2大經濟體站上全球化最前線之際。

歐洲企業的連串抱怨，包括法律環境混沌不明、勞工成本更高、監管環境讓人頭痛、大部分在中國的全球網路都受「防火長城」審查等等。

根據中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）報告：「隨著經濟成熟，中國經商環境經年累月的無效率更見明顯。」