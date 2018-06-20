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中央社

北京允開放 歐洲企業卻說生意更難做

中央社2018/06/20 15:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社北京20日綜合外電報導）根據今天公布的調查，北京雖承諾開放市場，歐洲企業在中國的經商環境卻越見艱困，約半數歐企表示，過去這一年，在中國的生意越來越難做。

這份研究的公布，正逢美國似乎漸漸退出世界舞台，而中國國家主席習近平想讓中國這個世界第2大經濟體站上全球化最前線之際。

歐洲企業的連串抱怨，包括法律環境混沌不明、勞工成本更高、監管環境讓人頭痛、大部分在中國的全球網路都受「防火長城」審查等等。

根據中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）報告：「隨著經濟成熟，中國經商環境經年累月的無效率更見明顯。」

中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）也呼應這些擔憂說：「監管環境事實上抑制了經濟。」

網路安全新規範讓翻牆代價更高，企業必須登入更昂貴的「私人虛擬網路」（VPN）。這個政府核可的網路可讓使用者規避過濾器，進入全球網路。

2/3企業認為，中國的審查措施擋住特定網路，對他們的生意造成負面衝擊。

「中國自稱是全球化領袖，高談整合的重要性，他們的網路安全法卻製造許多問題。」

這份調查發現，4成8歐洲企業認為，過去12個月，在中國「越來越難」做生意。

約1/5自稱是強制技術轉移的受害者。美國強烈譴責這項措施，已針對此事展開調查，並揚言課徵關稅作為報復。（譯者：鄭詩韻/核稿：羅苑韶）1070620

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