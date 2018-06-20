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暑假出國不用錢　東南亞機票0元起、日本自由行6千有找

記者陳致宇／台北報導2018/06/20 15:55
▲暑假出國搶便宜最後機會，機票最低 0 元起，日本 4 天 3 夜機加酒自由行 6 千有找。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.04.13）
▲暑假出國搶便宜最後機會，機票最低 0 元起，日本 4 天 3 夜機加酒自由行 6 千有找。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.04.13）

還在苦惱暑假機票貴鬆鬆，想出國度假卻苦於荷包吃緊嗎？越捷航空為慶祝台中－河內等新航線即將開航，即日起至 6 月 22 日再度於官網釋出百萬張 0 元起機票優惠；酷航則與 Expedia 智遊網合作，日本 4 天 3 夜機加酒自由行 6 千有找。

越捷航空即日起至 6 月 22 日，每日下午 1 點至 3 點於官網推出 0 元起機票促銷，包含所有往返台越間的航班，以及越南連接韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等國際航線，適用出發日期為 8 月 14 日至 12 月 31 日。

酷航則與 Expedia 智遊網合作，即日起至 6 月 30 日推出機加酒自由行促銷，包含新加坡、大阪、首爾、東京、札幌、雪梨、雅典、黃金海岸、墨爾本等熱門城市， 4 天 3 夜含稅最低價 5,372 元起，適用出發日期至 12 月 10 日止。

此外， Expedia 也與法航、荷航推出自由行促銷，像是巴黎、阿姆斯特丹等歐洲主要城市皆有特價，優惠期間自即日起至 12 月 31 日，旅遊期限更到明（ 2019 ）年 11 月底，台北直飛巴黎 7 天 6 夜 28,859 元起、阿姆斯特丹 7 天 6 夜 28,859 元起。

關鍵字機票自由行促銷越捷酷航expedia暑假
身分證1999連號　飯店大餐免費

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