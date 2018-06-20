暑假出國不用錢　東南亞機票0元起、日本自由行6千有找

還在苦惱暑假機票貴鬆鬆，想出國度假卻苦於荷包吃緊嗎？越捷航空為慶祝台中－河內等新航線即將開航，即日起至 6 月 22 日再度於官網釋出百萬張 0 元起機票優惠；酷航則與 Expedia 智遊網合作，日本 4 天 3 夜機加酒自由行 6 千有找。

越捷航空即日起至 6 月 22 日，每日下午 1 點至 3 點於官網推出 0 元起機票促銷，包含所有往返台越間的航班，以及越南連接韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等國際航線，適用出發日期為 8 月 14 日至 12 月 31 日。