美鋼鋁關稅 經濟部：續透過雙邊管道爭取豁免

（中央社記者廖禹揚台北20日電）美國對進口鋼鋁產品課高關稅，台灣未列豁免名單，經濟部次長龔明鑫今天說，台灣雖未向世界貿易組織（WTO）提諮商要求，但會持續透過雙邊管道與美國行政部門及業者爭取豁免。

據經濟部國際貿易局資料，目前已列入永久豁免清單的南韓、巴西、阿根廷與澳洲多是以自我設限鋼鐵輸美量換取豁免，其中南韓的配管用鋼管、方向型電磁鋼片、冷軋不鏽鋼、不鏽鋼鑄鍛鋼錠、不鏽鋼扁鐵線材及非整型製品、棒型鋼類接角及截面部分製品、工具鋼等9個項目已達配額量，無法再對美出口。

除加拿大、泰國及中國大陸向WTO要求加入墨西哥與美國就此案的諮商程序，歐洲聯盟及印度也都單獨提諮商要求，但台灣仍未向WTO正式就此案提參與諮商要求。