伊朗能源部長：不預期OPEC會議將達成增產協議

為了解決庫存過剩問題，OPEC 於 2016 年與俄羅斯和其他非成員國達成了歷史性協議，每天減產 180 萬桶原油，此舉措將全球原油庫存量壓低至正常水平，並使布蘭特原油期貨價格從 2016 年 30 美元左右的水平，回升至 75 美元以上。

石油輸出國組織 (OPEC) 將在 22 日於維也納召開會議，預計將對是否停止長達 18 個月的減產協議進行討論，伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 週二告訴記者，他認為 OPEC 不會達成增產協議。

布蘭特原油期貨價格走勢 (資料來源: investing.com)

基於油價重新回升，庫存量降低，石油生產商開始討論是否停止限產，重要的石油生產國沙烏地阿拉伯和非 OPEC 成員國的俄羅斯支持增產，另一方面，沒有太大能力提高產能的伊朗、伊拉克和委內瑞拉則反對增產。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 希望每天增加 150 萬桶原油，而沙烏地阿拉伯欲增加的數量為每天 50 桶至 60 萬桶。同時，伊朗和委內瑞拉根本不想增加，Zanganeh 表示：「石油輸出國組織的每一項決定，都需全體一致同意，我不相信這次會議能達成協議。」

Zanganeh 亦抨擊美國總統川普，認為石油不應該成為川普的政治工具，他指出川普試圖影響沙烏地阿拉伯，因此將進一步影響 OPEC 的決策，美國對伊朗和委內瑞拉進行制裁，估計可能會使兩個國家石油產量減少，因此美國呼籲沙國增產，以抵銷原油產量下滑所帶來的影響。

美國對伊朗更加嚴厲的制裁，以及委內瑞拉石油產量持續下滑，皆是 OPEC 部份成員國認為須放寬生產限制的原因。

但《CNBC》報導，花旗集團的全球商品研究主管 Ed Morse 認為，石油生產國很難在這次維也納會議達成協議。