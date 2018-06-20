和時間賽跑 孟加拉安置洛興雅人防致命雨季

（中央社孟加拉科克斯巴扎爾20日綜合外電報導）國際救援機構及孟加拉當局正奮力一搏，要在有限時間內保護成千上萬洛興雅難民，不受致命雨季的土石流和洪患侵襲。7月預計會是雨季高峰。

本月稍早雨季開始時，為時數天的狂風暴雨引發土石流和水災，造成兩人死亡、數名難民受傷，搭建在泥濘山丘上、數以千計由竹子和塑膠打造的庇護所也遭毀壞。

去年8月起，成千上萬的洛興雅穆斯林逃離鄰近緬甸的軍事鎮壓來到孟加拉，大部分居住在這些庇護所內。聯合國稱這樁鎮壓行動是「種族清洗」的典型案例，但緬甸否認。