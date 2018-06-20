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中央社

和時間賽跑 孟加拉安置洛興雅人防致命雨季

中央社2018/06/20 15:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社孟加拉科克斯巴扎爾20日綜合外電報導）國際救援機構及孟加拉當局正奮力一搏，要在有限時間內保護成千上萬洛興雅難民，不受致命雨季的土石流和洪患侵襲。7月預計會是雨季高峰。

本月稍早雨季開始時，為時數天的狂風暴雨引發土石流和水災，造成兩人死亡、數名難民受傷，搭建在泥濘山丘上、數以千計由竹子和塑膠打造的庇護所也遭毀壞。

去年8月起，成千上萬的洛興雅穆斯林逃離鄰近緬甸的軍事鎮壓來到孟加拉，大部分居住在這些庇護所內。聯合國稱這樁鎮壓行動是「種族清洗」的典型案例，但緬甸否認。

聯合國難民署（UNHCR）表示，在孟加拉的洛興雅難民人數已超過72萬，居住在散落孟加拉灣（Bay ofBengal）科克斯巴扎爾鎮（Cox's Bazar）周遭擁擠的難民營裡。孟加拉灣的雨量紀錄是全國最高，且易受氣旋侵襲。

救援機構及有關當局人員數週來協力重建排水系統、強化庇護所，並建造路徑較佳道路。但他們表示雨季已經開始，要及時把難民們送往安全地帶出現挑戰，儼然成了和時間的賽跑。

聯合國難民署科克斯巴扎爾鎮分部代表人葛魯克（Caroline Gluck）說：「要重新安置所有『處於危險』的洛興雅人可能性有限，且挑戰重重。」

她估計，「處於危險」的難民人數大約20萬，又說：「我們無法依照期望速度遷移人民。」（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070620

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