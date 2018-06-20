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中央社

獨派青年潑漆慈湖 監委調查檢警程序涉違失

中央社2018/06/20 15:34
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北20日電）監察委員陳師孟、高涌誠今天表示，獨派青年對慈湖陵寢潑漆行動，檢警偵查程序疑涉違失，將調查警方執行拘提時，是否逾越必要程度、有無濫權上銬、威嚇被告等不當情形。

陳師孟、高涌誠下午透過新聞稿指出，據訴，獨派青年行動者參與今年2月慈湖陵寢潑漆行動，後遭桃園市政府警察局持檢察官核發拘票拘提逮捕，警方及檢察官執法過程中疑有對被告濫權使用警銬、強取指紋及禁止聯繫律師等情事。

陳師孟、高涌誠指出，程序正義的重要性不亞於實體正義，缺少程序正義的執法過程，不只易致生冤抑，本質上也已侵害人權；尤其在刑事訴訟程序中，被告為國家強制力行使對象，往往處於武器與資訊不對等的地位，較難即時保障自己的權利，也難以確保程序合法進行，因此執法機關是否及如何貫徹程序正義，是法治國家保障人權的一大課題。

陳師孟、高涌誠進一步指出，憲法第8條及司法院大法官解釋第384、582號闡明，國家權力的行使須符合正當法律程序及比例原則，且司法院大法官解釋第737號蘊含偵查中辯護權的重要性。

兩名監委表示，將釐清警方執行本件拘提時，手段是否逾越必要程度、有無濫權上銬、威嚇被告或強取指紋等；偵查程序中，有無不當限制被告聯繫親友或妨礙被告辯護權、違背刑事訴訟法等相關規定。（編輯：張均懋）1070620

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