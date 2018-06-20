艾怡良放話金曲同台拉拉、阿妹耍傲嬌　最看好他拿歌王

阿妹今天有工作在身，所以才無法出席領獎。剛好她也以專輯《偷故事的人》入圍金曲6項金曲，將與好友艾怡良、徐佳瑩爭奪歌后寶座，陳鎮川笑說張惠妹每一項都想得到，「因為她很在意金曲。」此外，這次金曲獎，阿妹不會擔任頒獎者，目前也不確定是否會走紅毯。

第21屆由中華音樂人交流協會舉辦的年度「十大專輯暨十大單曲」，於今（20）日在台北舉行頒獎典禮，張惠妹（阿妹）以專輯《偷故事的人》榮獲「年度十大專輯」；徐佳瑩的歌曲〈言不由衷〉得到「年度十大單曲」殊榮，由此曲的作詞、作曲人艾怡良上台授獎；徐佳瑩的專輯《心理學》則是拿下「年度十大專輯」獎。



▲陳鎮川透露張惠妹有工作在身，因此代她出席領獎。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.20）

身為上一屆歌后的艾怡良，對於今年的金曲獎「最佳國語女歌手」人選，不諱言的說，私心希望是徐佳瑩獲獎，接著笑說與張惠妹、徐佳瑩在合作的歌曲〈傲嬌〉中耍出感情，「其實我也很希望出一個雙歌后。」甚至開玩笑的表示，如果是徐佳瑩、阿妹得到歌后殊榮，她會在台上播〈傲嬌〉，讓三人一起同台熱舞。



▲艾怡良透露最希望小宇（左）拿下歌王寶座。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.20）

艾怡良談到最看好哪一位拿下歌王，「宇哥（指小宇）啊！其實在我還沒出道時，就是聽他的歌長大，尤其是這張專輯，我整個夏天重複聽，無止盡的循環。」

前陣子艾怡良傳出喉嚨出狀況，記者詢問身體狀況，她說當初是因為支氣管出問題，很有可能是心理壓力等交叉影響造成，讓自己非常自責，不過還好近來已經改善許多。