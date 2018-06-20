股價狂跌 中興通訊急發公告止血

（中央社台北20日電）美國聯邦參議院欲駁回川普政府和中國電信大廠中興通訊達成的協議，連日來造成中興股價重挫。中興今天為此發出公告試圖止血，強調參議院通過的國防授權法案（NDAA）還不是法律。
參議院19日表決通過國防授權法案，駁回川普政府和中興通訊達成的協議，試圖恢復對這家公司的高科技晶片銷售禁令。中興在港股昨天一度重挫23.51%；在陸股自13日恢復交易至今，已連續5個交易日跌停作收。
中興今天中午發出自願性公告稱，參議院通過的國防授權法案版本，「目前仍非美國法律」，因為僅在美國國會參眾兩院中的一院獲得通過。
公告強調，參議院通過的國防授權法案版本，有3條內容與中興有關。但眾議院通過的版本，只有一條與中興有關。參眾兩院還需通過協調委員會進行協調，分別通過協調後的版本，法案才會呈交川普待其簽字或否決。
公告說，中興將會根據上述事項的重要進展情況及時進行訊息披露。
自從13日復牌交易後，中興港股因為沒有漲跌幅限制，一度狂洩超過60%。不過連跌4天後，今天早上開出紅盤，以港幣11.24元上漲1.39元作收，漲幅14.11%。
但中興陸股今天仍跌停鎖死，收人民幣18.49元，已經連續5個交易日跌停。（編輯：楊昇儒/邱國強）1070620