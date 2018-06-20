股價狂跌 中興通訊急發公告止血

（中央社台北20日電）美國聯邦參議院欲駁回川普政府和中國電信大廠中興通訊達成的協議，連日來造成中興股價重挫。中興今天為此發出公告試圖止血，強調參議院通過的國防授權法案（NDAA）還不是法律。

參議院19日表決通過國防授權法案，駁回川普政府和中興通訊達成的協議，試圖恢復對這家公司的高科技晶片銷售禁令。中興在港股昨天一度重挫23.51%；在陸股自13日恢復交易至今，已連續5個交易日跌停作收。

中興今天中午發出自願性公告稱，參議院通過的國防授權法案版本，「目前仍非美國法律」，因為僅在美國國會參眾兩院中的一院獲得通過。