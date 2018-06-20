智子之心停播 NCC：大愛面對問題避重就輕

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第808次委員會議，並於會後舉行記者會，NCC副主委翁柏宗說，之前要求大愛電視台提供停播造成的客訴量、停播決策機制及會議紀錄等資料，但這次大愛依舊「人到資料沒到」。

大愛電視台的新戲「智子之心」從籌拍到確認上檔播出，前後耗時3年，期間也經過內部編審控管機制以及節目自律規範等程序，且曾召開上檔記者會宣傳，卻在播出2集後突然停播。

（中央社記者朱則瑋台北20日電）大愛電視台新戲「智子之心」突然停播，NCC指出，之前要求大愛提供停播決策機制等資料，大愛一直推拖不提供，到會陳述的人員面對問題也避重就輕。

翁柏宗指出，到會陳述的大愛電視台主管面對問題避重就輕，不但沒有具體回應是否有營運缺失，也無提出任何改正措施。

翁柏宗說，大愛電視台主管指稱，要等6月29日召開倫理委員會後，才能提供相關資料，但問題在於這明明是兩回事，當大愛作成停播決定時，就應有充分資料及準備才對，跟倫理委員會完全沒有關係，希望大愛一週內盡快提供資料，把問題釐清。

假使大愛仍不提供相關資料，翁柏宗表示，相關處置要等委員會議決議，目前無法說明，但NCC會堅持主管機關應有的角色及責任。

大愛電視台5月10日推出根據91歲慈濟志工林智惠真實故事改編的新戲「智子之心」，原訂35集的戲劇，未料播出2集後即下架，外傳主因為部分內容遭到大陸網友抨擊美化日軍侵略，更有媒體報導指國台辦關切此事。對此大愛回應無「政治介入」因素，原時段節目已改由另一部戲「由你陪伴」接檔。（編輯：林興盟）1070620