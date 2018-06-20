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幼鳥落地怎幫忙 專家：停看聽別讓鳥媽媽傷心

中央社2018/06/20 15:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）多數人看到受傷或掉落地面的小鳥，都會想要幫忙，但營建署雪霸國家公園管理處特別提醒，有愛心固然是好事，也要謹記「停看聽」原則，才不會讓你的愛心變成鳥媽媽的傷心。

時序進入夏季，是許多鳥類繁殖與育雛的高峰時節，不少幼鳥正要離巢學飛，也因此，在郊區、都市公園或住宅常可發現受傷或掉落的幼鳥，不過雪霸處呼籲，民眾一定要謹記停、看、聽原則，才不會讓你的愛心變成傷心，甚或拆散一窩鳥。

雪霸處表示，如果看到全身羽毛尚未齊全的幼鳥站在地上，第一原則是「停」，先停一下，不用急著伸出手去抓牠；「看」，再看一下，幼鳥是否可以正常短距離跳躍，或是觀察牠有沒有振翅行為；「聽」，再聽一聽，有沒有親鳥正在附近鳴叫呼喚。

如果有觀察到上述行為，雪霸處表示，那代表幼鳥正在為離巢前做振翅飛行訓練，親鳥也在附近循循善誘中，這時候只要把幼鳥移到附近的矮灌叢或小樹上的安全地方，甚至不用移動，親鳥自然會帶領幼鳥回到安全的樹上，或是鳥巢附近。

但如果幼鳥真的受傷了，雪霸處建議，必須確認有足夠的隔離防範裝備，才能進一步協助救傷，畢竟人與禽鳥之間仍有共通的傳染疾病，禽流感便是一例，因此應避免徒手捕抓，改利用較易取得的毛巾或二手衣物將幼鳥的全身包裹住，並遮住眼睛、減少驚嚇，再放置於紙箱，然後儘速送往動物醫院或野生動物救傷單位，當然民眾也可選擇尋求專業單位協助處理。

雪霸處也分享，6月上旬、一次大雨過後的早晨，雪霸處同仁發現了落巢的2隻幼鳥，全身濕透且還無法飛行，經評估後便以塑膠袋將幼鳥拾起，再以衛生紙稍微擦乾後，爬上鋁梯先後將兩隻幼鳥放回巢中，後來親鳥也繼續餵食，是一次難得的經驗。（編輯：楊凱翔）1070620

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