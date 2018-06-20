幼鳥落地怎幫忙 專家：停看聽別讓鳥媽媽傷心

（中央社記者潘姿羽台北20日電）多數人看到受傷或掉落地面的小鳥，都會想要幫忙，但營建署雪霸國家公園管理處特別提醒，有愛心固然是好事，也要謹記「停看聽」原則，才不會讓你的愛心變成鳥媽媽的傷心。

時序進入夏季，是許多鳥類繁殖與育雛的高峰時節，不少幼鳥正要離巢學飛，也因此，在郊區、都市公園或住宅常可發現受傷或掉落的幼鳥，不過雪霸處呼籲，民眾一定要謹記停、看、聽原則，才不會讓你的愛心變成傷心，甚或拆散一窩鳥。

雪霸處表示，如果看到全身羽毛尚未齊全的幼鳥站在地上，第一原則是「停」，先停一下，不用急著伸出手去抓牠；「看」，再看一下，幼鳥是否可以正常短距離跳躍，或是觀察牠有沒有振翅行為；「聽」，再聽一聽，有沒有親鳥正在附近鳴叫呼喚。