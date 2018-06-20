挖礦熱消退 Nvidia的GPU晶片「庫存過剩」

Nvidia 繪圖晶片先前因比特幣挖礦熱潮供不應求，然而現在隨著比特幣價格下滑及遊戲需求漸弱， Nvidia 繪圖晶片因而庫存過剩。

《Seeking Alpha》專欄作家 Akram's Razor 表示，Nvidia 高估了潛在的的遊戲需求，並且低估了挖礦需求下降的影響，以致庫存過剩，台灣主要的 OEM 合作夥伴甚至還將晶片退還給 Nvidia。

據美知名財經部落格《Seeking Alpha》報導，在經歷了前一波虛擬貨幣的挖括熱潮之後，Nvidia (NVDA-US) 開始浮現遊戲繪圖晶片 (GPU) 庫存過剩問題。

Nvidia 因此不得不同意從台灣前三大設備製造商拿回 30 萬顆晶片。這個事實說明了渠道當前的供應狀況。 該報告還引用了 Nvidia 積極購買 GDDR5 的證據，表明他們現在擁有過量的低端 GPU，需要將其製作成機板以及其他內裝，以因應過量庫存。

國外媒體網站 Semiaccurate 昨天亦指稱，庫存過剩是造成新遊戲晶片推出延遲的主要原因。

在一次會議中 Nvidia 的高層指出，目前 Nvida 推出的 GeForce GPU 遊戲繪圖晶片，是新玩家喜愛、也是營運成長的主要動能。 Nvidia 的 GeForce 遊戲繪圖晶片是 Nvidia 非 GAAP 毛利率的主要推動因素，預估 2019 年第一季達到 64.7%，比前一年同期的 59.6% 有所增長。

競爭者方面來說，英特爾 (INTL-US) 執行長 Brian Krzanich 日前曾在一個分析師大會上證實，將推出獨立顯示晶片挑戰 Nvidia 與超微 (AMD-US)，但若一切順利的話，英特爾首款獨立晶片最快也要等到 2020 年才會開始出貨。