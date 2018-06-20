華府通過基本時薪調漲至15美元

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國首都華盛頓的選民今天表決通過一項措施，要求企業須在2025年前，每小時至少支付15美元基本時薪給領小費的勞工。

名為最低薪資修正法案（Minimum Wage AmendmentAct）或第77號倡議（Initiative 77）的這項措施，已造成餐飲業勞資分裂，在華府引發激烈辯論。

哥倫比亞特區選舉委員會（District of ColumbiaBoard of Elections）指出，這項措施以55.14%的支持率獲得通過。