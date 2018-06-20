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中央社

華府通過基本時薪調漲至15美元

中央社2018/06/20 15:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國首都華盛頓的選民今天表決通過一項措施，要求企業須在2025年前，每小時至少支付15美元基本時薪給領小費的勞工。

名為最低薪資修正法案（Minimum Wage AmendmentAct）或第77號倡議（Initiative 77）的這項措施，已造成餐飲業勞資分裂，在華府引發激烈辯論。

哥倫比亞特區選舉委員會（District of ColumbiaBoard of Elections）指出，這項措施以55.14%的支持率獲得通過。

反對人士認為，這項措施會導致餐飲業調漲菜單價格和客人減少小費，餐廳老闆和新措施所欲保護的勞工均會受害。

在華府地區，領小費勞工的雇主目前不受最低基本工資規定約束，部分餐廳服務生時薪僅有3.33美元。

不過許多領小費的勞工反對這項立法，因為他們目前收入大多來自客人給的小費。這些勞工主張，因菜單價格上漲而導致小費減少，可能嚴重影響他們的收入。

現行法律規定，若餐廳員工拿到的小費短少，雇主必須彌補員工實際所得和全額最低工資之間的價差。

在華府經營一家小型企業的馬賈諾（ChristopherMaggiano）支持第77號倡議。他表示，要求雇主彌補價差的措施「難以執行」，雇主未遵守的比率相當高。（譯者：陳宜君/核稿：陳昱婷）1070620

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