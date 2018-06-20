首推中文藝術歌劇 北市交徵劇本

台北市立交響樂團團長何康國表示，國內已有許多團隊擁有製作外文歌劇的經驗與能力，北市交希望著力在創作屬於自己的歌劇，重塑在地經典，點燃創新思潮，「期待看到年輕人的創意，呈現出有藝術性和觀眾喜歡的歌劇。」

（中央社記者黃瑞弘、韋可琦台北20日電）明年將滿50週年的台北市立交響樂團過去引進製作許多國外經典歌劇，將首次推出「中文藝術歌劇」，以中文藝術歌曲為主軸，向民眾徵選劇本，首齣製作預計明年公演。

何康國說，獲選的劇本將於明年在台北市中山堂演出，場地不大，透過不用麥克風的美聲唱法，希望效法1607年蒙特威爾第的歌劇「奧菲歐」（L'Orfeo），當時僅有37人的管弦樂編制，是義大利歌劇的前身。

北市交請聲樂家建立「中文藝術歌曲資料庫」，共61首中文藝術歌曲，其中包括李抱忱的「你儂我儂」、趙元任的「教我如何不想他」、劉雪庵的「追尋」以及呂泉生的台語歌謠「杯底不可飼金魚」、「搖嬰仔歌」等。

中華民國聲樂家協會理事長孫清吉表示，「劉雪庵的『追尋』，雖然歌詞描述的是戀情，其實也是對人心的鼓勵，所以每首曲子都有自己的背景，至少編劇一定要深入理解背後故事。」

台北市立交響樂團「中文藝術歌劇」劇本徵選分二階段進行，即日起開始報名，參賽者需以北市交提供的「中文藝術歌曲資料庫」至少15首以上為選曲範圍，撰寫劇本，劇本題材不拘。（編輯：黃瑞弘）1070620