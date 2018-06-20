野青眾辦「全裸群趴」脫序？網友：說是藝術誰敢嘴

位在台北市中心地段的「華山藝文特區」裡頭的華山大草原，今年 3 月起租給藝術團體「野青眾」，以藝術交流為名，在草原上形成一個獨立的藝術聚落。許多年輕人來到此處搭帳篷、蓋小木屋，晚上甚至辦起「營火晚會」，放音樂喝酒狂歡，不過卻引來周邊居民抗議，表示草原上許多男男女女，時常三更半夜還在喧嘩、酗酒，甚至公然裸體，讓人感到十分頭痛。



▲租給嫌犯經營「野居草堂」的活動主辦單位「華山120草原自治區」，宣布即日起草原暫停一切活動。（圖／翻攝自臉書）

如今該地爆發駭人聽聞的分屍命案，「野青眾」第一時間上網 PO 文發表聲明，除了表達哀悼之意，也順勢「撇清責任」，表示因為考量到參與者自行管理，以及尊重其隱私等問題，因此無法干涉嫌犯所開設的「野居草堂」空間，不料這番言論卻引來許多網友不滿，質疑所謂的「自治區」已經走調，華山的治安已出現大問題；除此之外，野青眾的各種脫序行徑，包括被網友搜出曾在 6 月中擅闖台鐵華山引道鐵軌大開電音趴、破壞公物等，讓許多網友不禁對他們自稱「藝術」的行為表達疑慮。



▲住在華山草原附近的居民，在 PTT 上爆出「野青眾」擅闖華山鐵軌開電音趴的畫面。（圖／翻攝自PTT）

PTT 上有鄉民就貼出去年由「野青眾」所舉辦的「裸體群趴」活動，照片中可見許多男男女女裸體，甚至互相交疊在一起。網友問道：「這組照片下面有一系列不知道在燒三小的，大概三個人那麼高的東西，整個（福和）橋下都讓她們燒的有點刺眼，還有一堆人在圍觀，根本像邪教儀式。」文中更質疑：「這有沒有違反空汙法 or 廢棄物清理法啊？」、「說是人體動物園是什麼活動啊？」



▲PTT 上有鄉民對「野青眾」所舉辦的活動提出質疑。（圖／翻攝自 PTT , 2018.6.20）

對此許多網友則回應：「群批趴喔？」、「感覺像無政府狀態」、「關起門來雜交基本上沒有犯法啦！只是聽起來很噁心而已」、「說這是藝術就沒事了，讓我想起那個拍性愛跟裸體的色影師」、「說是藝術誰敢嘴？」、「難怪大家都說台北好都要去台北發展，原來是這樣。」