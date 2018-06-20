FedEx獲利強勁仍不敵貿易戰陰霾 同業股價均下跌

目前貿易戰最新進展為，美國總統川普威脅將對近 2000 億美元的中國商品課 10% 關稅，若中國對此祭出反擊措施，那麼白宮還將再列其他 2000 億美元的中國商品，再予以加課額外關稅。

然而，因美中貿易戰等貿易保護措施，拖累聯邦快遞股價週二 (19 日) 收盤下跌 2.00% 以每股 258.39 美元作收。

聯邦快遞公司 FedEx (FDX-US) 第 4 季度財報出爐。由於在電子商務繁榮的前景下，電商推動了更多的包裹交付，同時製造業的翻轉向上也推動了貨運業務，市場不斷成長的物流需求，使上一季聯邦快遞利潤超過分析師預期。

隨著消費者越來越多的選擇將貨物直接運送到家中，聯邦快遞和其他包裹運送公司於 2017 年業務成長約 17%。同時，聯邦快遞也投入鉅資投資自動化營運來應對增長的物流需求，而這一項舉措也已開始取得成效。

聯邦快遞及同業 UPS (UPS-US) 為美國經濟體健康度的指標之一，顯示消費者信心及購買信心。

聯邦快遞第 4 財季財報顯示：

每股純益 EPS 為 5.91 美元，較去年同期 4.19 美元高。

營收為 173 億美元，超越分析師預期的 172 億美元。

美國本土營收為 33.1 億美元，年增率為 4%。

陸運營收為 48 億美元，年增率為 12%。

空運營收為 18.6 億美元，年增率為 16%。

聯邦快遞執行長 Frederick Smith 提道對貿易戰的擔憂，但也強調公司對未來賦有期待。Edward Jones 分析師 Logan Purk 也認為中美貿易戰為川普協商的一個策略，無須過度緊張。

聯邦快遞同業 UPS 股價也因貿易戰遭受干擾，週二收盤下滑 1.66% 來到 114.82 美元。

聯邦快遞 2018 財年全年財報顯示：

每股純益 EPS 為 15.31 美元，年增率為 27%。

庫藏股回購約 10 億美元，共 430 萬股。

營收為 654.5 億美元。

同份財報揭露，聯邦快遞兩年前收購的歐洲包裹快遞公司 TNT Express 的整體成本估計為 15 億美元，比預期的多 1 億美元。該公司表示，TNT 的銷售隊伍將在未來一年內完成整合。

該公司預計明年收入將增長 9%，超越分析師預計的 6%。除 TNT Express 業務整合成本外，預計明年營業利潤率為 8.5%，較今年 7.8% 上調。