NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
地方

台大第一屆學士後護理系招生　雲林分院將成培育基地

記者簡勇鵬／雲林報導2018/06/20 16:40
▲第一屆台大學士後護理系學生將在雲林分院學習臨床教育。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.20）
▲第一屆台大學士後護理系學生將在雲林分院學習臨床教育。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.20）

台灣大學第一屆學士後護理系，目前已完成招收正取30名學生，20日上午由台大副校長張慶瑞南下雲林院區說明甄選經過，未來將在雲林院區學習臨床教育，將是雲林地區護理方面人才培育的重要基地。

雲林縣是台灣重要的農業縣，也市人口老化最嚴重的縣市之ㄧ，且縣內的大專院校中，尚無護理等相關科系，因此台灣大學在學士後護理系招收籌畫中，將台大雲林院區列為重要的護理人員培育基地，未來將協助社區落實長照服務，以及相關的高齡服務和研究。

張慶瑞指出，台大在105年經教育部同意醫學院成立「學士後護理學系」，並在今（107）年４月間辦理第一屆護理系學生招收，自4月10日至16日受理報名，計有227位學生報名，其中除學士生外，尚有幾位碩、博士生，並從書審通過符合口試資格者有222人，在5月5日口試當天，應考率高達百分之97.7，經書面審查和面試篩選後，正取30名學生，錄取率為百分之13.51，其門檻難度不亞於博、碩士班的甄選。

張慶瑞表示，護理系的師資，除合聘現有台大醫學院護理系教師和基礎醫學教師外，尚將陸續遴聘３名專任和３名專案教師，以及聘請台大醫學院附設醫院體系具碩、博士以上的護理師及臨床護理教師共同擔任。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，護理系學生必修總學分78學分，選修10學分，合計５學期（兩年半）共修88學分，第一學年自第二學年上學期，在台北校區完成各科基礎醫學、人類發展學、基本護理學和實習等客室教學；另自第二學年下學期至第三學年上學期，則在雲林院區進行各科護理學臨床實習，總時數達1016小時，符合考選部頒布護理師國考規定，並得在畢業後考試取得護理師證照。

關鍵字台大台大雲林分院學士後護理系
賞花趣　中市府公布41處賞樹景點民間單位偕高市勞工局　助街友就業

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan