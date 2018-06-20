台大第一屆學士後護理系招生　雲林分院將成培育基地

雲林縣是台灣重要的農業縣，也市人口老化最嚴重的縣市之ㄧ，且縣內的大專院校中，尚無護理等相關科系，因此台灣大學在學士後護理系招收籌畫中，將台大雲林院區列為重要的護理人員培育基地，未來將協助社區落實長照服務，以及相關的高齡服務和研究。

台灣大學第一屆學士後護理系，目前已完成招收正取30名學生，20日上午由台大副校長張慶瑞南下雲林院區說明甄選經過，未來將在雲林院區學習臨床教育，將是雲林地區護理方面人才培育的重要基地。

張慶瑞指出，台大在105年經教育部同意醫學院成立「學士後護理學系」，並在今（107）年４月間辦理第一屆護理系學生招收，自4月10日至16日受理報名，計有227位學生報名，其中除學士生外，尚有幾位碩、博士生，並從書審通過符合口試資格者有222人，在5月5日口試當天，應考率高達百分之97.7，經書面審查和面試篩選後，正取30名學生，錄取率為百分之13.51，其門檻難度不亞於博、碩士班的甄選。

張慶瑞表示，護理系的師資，除合聘現有台大醫學院護理系教師和基礎醫學教師外，尚將陸續遴聘３名專任和３名專案教師，以及聘請台大醫學院附設醫院體系具碩、博士以上的護理師及臨床護理教師共同擔任。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，護理系學生必修總學分78學分，選修10學分，合計５學期（兩年半）共修88學分，第一學年自第二學年上學期，在台北校區完成各科基礎醫學、人類發展學、基本護理學和實習等客室教學；另自第二學年下學期至第三學年上學期，則在雲林院區進行各科護理學臨床實習，總時數達1016小時，符合考選部頒布護理師國考規定，並得在畢業後考試取得護理師證照。