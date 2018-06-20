分屍案3起犯眾怒　邱太三：台灣沒有廢死將按程序執行

台灣近期在短短不到一個月的時間，就傳出有3起的分屍命案，手法慘絕人寰震驚社會。不少民眾在網路上不僅痛斥這些罪犯泯滅人性，更將矛頭指向法務部應該要以執行死刑來遏止這股犯罪的風潮，更有民眾喊出「邱太三若是不簽死刑執行令就應該下台」。法務部長邱太三今(20)日在中壢參與「矯正廉能興革論壇」時受訪表示，台灣目前並沒有廢除死刑，但是要執行死刑必須有一定的程序，法務部也必須依法行事。

台灣接二連三的傳出許多重大命案，整個社會瀰漫著一股既恐懼又憤恨的氛圍，不少民眾認為「台灣治安環境惡化跟廢死的言論有直接的相關」許多網友對於廢死的言論難以接受並引用廢死團體的名言說：「廢死不能解決問題，但是可以解決有問題的人。」希望法務部能夠立竿見影的執行死刑遏止犯罪。邱太三今天受訪時談到這個議題時強調，台灣雖然已經在數年前將兩公約國法化，但是目前在政策上並沒有廢除死刑，對於執行死刑必須要慎重依法來執行。

邱太三表示，最近發生的重大刑案都能夠迅速的破案，這對維護社會安定以及安撫民眾恐慌有很大的作用，後續的相關做為，他相信檢察官會盡快蒐集事證速偵、速審才是針對重大案件最重要的對策。

邱太三強調，民眾對於重大社會案件一再的發生感到憤怒，但如果將這些案件的責任，放在執行其他死刑犯的身上，於理於法都會讓人覺得不妥。邱太三說：「法務部會慎重按程序和法令來執行已經判決的死刑，同時也會依法速審已經進入法律程序的案件，希望大家不要將兩者混為一談模糊了視聽。」