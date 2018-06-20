新北國小疑有狼師 北市議員接獲陳情籲調查

應曉薇今天召開記者會指出，日前接獲家長泣訴陳情，指新北市三峽區一間國小驚爆老師性騷女學童案件，許姓男老師疑涉嫌性騷擾及猥褻多名小學女生，造成家長和學生人心惶惶。

新北市教育局表示，有木國小圖書館鐘點教師疑似對學生性騷事件，教育局於6月7日接獲校方校安通報，即積極掌握事件處置流程。第一時間就停聘這名老師，並督促校方依性騷擾防治法啟動性平調查。

（中央社記者黃麗芸、王鴻國台北20日電）中國國民黨台北市議員應曉薇今天表示，接獲家長陳情指新北市一間國小的許姓老師疑似性騷擾及猥褻多名女學童，6月爆發迄今恐有不少學童受害，要求新北市府介入調查。

她表示，此案在今年6月7日爆發，案發學校的學生數才100多人，目前已知受害學童約有6、7人，且其中5人都在同一個班級，但因許姓男老師在校任教多年，懷疑受害學童數可能更多。

應曉薇要求，新北市教育局和警察局應立即成立專案小組，即刻介入調查，究責並懲處相關失職人等，且校長應公開請辭、道歉，也要對受害學童進行輔導，和加強校園安全維護。

新北市教育局表示，全案目前於調查階段，倘若屬實，將立即依相關規定解聘並通報教育部全國不適任教育人員資訊網，也將主動將相關資料移送地檢署偵辦。

教育局強調，除依法啟動相關調查外，也責成校方針對學生部分啟動個別及團體輔導機制。（編輯：李亨山）1070620