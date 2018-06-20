公益組織透明化 蔡英文盼立法更積極

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文今天表示，公益組織的透明化問題，是攸關公義社會發展的關鍵，她希望在後續的行政、立法方向上有作為，特別是在財團法人法與社團法人法的立法上，可以更積極。

民主進步黨今天舉行中執會，會中邀請公益責信協會理事長余孟勳以「創新，讓公益更給力」為題進行專案報告，發言人何孟樺會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文表示，從報告中可以看到，用透明跟數位科技和創新理念，能讓地方公益組織有更大的動能，也讓公益組織可以發揮更大的社會助力。