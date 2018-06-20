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賞花趣　中市府公布41處賞樹景點

記者柳榮俊／台中報導2018/06/20 16:37
▲阿勃勒「黃金雨」盛開景況。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.20)
▲阿勃勒「黃金雨」盛開景況。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.20)

為讓民眾假日閒暇之餘都能到戶外賞花，台中市政府建設局繼去年公布10處市區賞花賞樹景點後，今年更擴大至山、海、屯區的公園廣場、綠地園道、學校等開放空間及場所，新增31處景點，並以季節、月份分類花期，同時結合在地性，融入當地故事，後續也將配合特色樹種與開花期，在網路上陸續公布其他賞花情報，讓民眾更清楚掌握花況，增添城市賞花魅力。

建設局表示，1至4月是櫻花盛開季節，在西屯區市政公園、福科國中、北區崇德榕園、北屯區文昌國小、東勢區東勢林場、大甲鐵砧山中正公園可以看到粉紅櫻花海身影，同花期的鳳凰木在西區大墩文化中心可以見到，大果鐵刀木則可以到大里區大里運動公園看看。

2至3月是洋紅風鈴木花季，民眾可以到東區大智公園、南區中興大學綠川河岸、南屯區豐樂雕塑公園、北區立人國中、大里區大里兒童藝術館、南區忠明南路及工學二街綠園道賞花，同花期的黃花風鈴木，則可在北屯區廍子公園、西屯區文修公園、南屯區豐富公園欣賞。3至4月在沙鹿區弘光科技大學、西區綠園道可以看羊蹄甲，同花期的楝樹綻放在南屯區文心森林公園及西屯區龍洋橋頭；南區半平厝公園可以看到洋紫荊粉紅色花朵的身影，北區自然科學博物館則可以欣賞雪白流蘇花。

而4至6月是阿勃勒、大花紫薇、藍花楹的花季，民眾可至南區中興大學園道、西區梅川園道欣賞阿勃勒「黃金雨」，或前往北區太原綠園道、北屯區松勇公園、仁美國小、豐原豐村國小抓住花季尾端。

建設局指出，花期較長的樹種，包括10月至隔年3月的豔紫荊在大里區大里運動公園、4至11月的小葉欖仁可以在北屯區台中洲際棒球場、南區中興大學旁地下道看見，還有四季常綠樹，例如西屯區大容東西街可以逛榕園、西區國美館可以賞香樟、西區茄苳公園則可仰望茄苳樹等。

至於熱門景點東勢林場，1至4月可賞櫻、3至5月看油桐、11至12月看楓樹、12月至次年1月踏春尋梅。建設局也說明，市府針對季節性盛開的花朵列出賞花賞樹景點，特別選擇樹型優美、整體性高的型態推薦給民眾，不論是整齊劃一的排列、區域型的聚集、或是一枝獨秀的芳姿，均呈現不同的美麗景緻。

 

關鍵字櫻花阿勃勒文心森林公園東勢林場
高市府員工體驗飢餓　捐款挺救援首屆台大護理系招生　雲林成培育地

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