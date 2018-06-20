中華職棒／富邦悍將下半季6個主題日公布

富邦悍將下半季30場主場賽事即將於7/20開打，延續上半季令人回味無窮的主題活動，下半季另有六篇主題章節接續上映。下半季單場預售票、Hello Kitty親子席與滿悍席均自6月30日(六)同步開放訂票，下半季季票則提前於6月23日(六)搶先販售，除了享有票價優惠外，還可保有下半季30場內野專屬座位指定保留尊榮待遇
悍將下半季首篇主題章節7/20-22「victory voice」，運用最新的手機科技，傳遞悍將的勝利之聲；7/28-29「My Castle」，悍將家人們，一起進場守護我們的堡壘吧；8/11-12「RED」，象徵正向熱情的紅色再現新莊；8/25-26「Sweat for Fun」，進場應援一起來，暢快流汗動起來；9/7-9/9「G! POP」連續三天為你送上最悍的賽後演唱會，年度最大音樂盛事絕對不容錯過；9/29-30「Final Countdown」主題日，為悍將今年例行賽事進行最後倒數。
富邦悍將下半季主場賽事將延續內野全主場應援，Fubon Angels於一、三壘側熱區舞台帶動，同時也會推出全新應援歌曲與家人一起唱出悍將的勝利。新莊棒球場本壘後方上層看台的Hello Kitty 親子席，不僅擁有絕佳的看球視野，還有獨立專屬兒童遊戲區域，凡購票即贈Hello Kitty 充棉軟球一顆，適合家長帶著家中的小寶貝們闔家進場觀賽。位於一壘側的滿悍席，與富藝旅Folio 攜手打造球場專屬餐點，嚐美食、賞好球，讓你同時享有視覺與味覺雙重饗宴。
富邦悍將下半季季票將自6月23日12:00起至6月28日23:59止，於FamiTicket 全網購票網開始販售，單場預售票於6月30日12:00起在全家便利商店FamiPort機台及FamiTicket全網購票網網站開放購買。全家搶票有你有我，支持悍將不分你我，和我們一起守護榮耀、捍衛勝利！