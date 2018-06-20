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中央社

國泰金：央行今年有必須升息壓力

中央社2018/06/20 16:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）國泰金控台灣大學產經研究團隊今天發表最新台灣經濟成長率預估，維持成長2.3%不變，計畫主持人徐之強說，美國升息、油價上漲及通膨等3個因素，造成央行今年有跟進升息壓力。

徐之強指出，美國在6月升息1碼(0.25個百分點)後，市場已經預估下一個升息時點可能在9月，且因市場已經充分消化升息3次的消息，今年升息4次的可能性正在提高。

徐之強認為，台灣央行確實面臨升息的壓力，來源包括供給面的價格壓力逐漸反映在消費者物價上，加上主計總處上修今年通貨膨脹率預測至1.49%，創2013年以來新高；其次，油價上漲也讓民眾感受到通膨壓力；此外，全球貨幣政策轉向態勢漸趨明朗，市場對美國升息預期仍高，台灣央行跟進機率大。

國泰金預測，今年台灣經濟成長率(GDP)成長維持前次預測的2.3%不變，不過由於下半年經濟動能轉強，下限由1.9%提高至2%，上限維持在3%，全年GDP成長率有8成機率落在2%至3%之間。

徐之強指出，景氣燈號連續3個月亮綠燈，顯示產業對未來景氣維持樂觀，加上全球景氣復甦趨於廣泛，有利支撐外需導向的台灣經濟表現，下半年經濟動能逐步改善，下半年經濟氣候可望由陰轉朗。

不過，仍須注意美中在政治與經濟上的角力擦槍走火，恐造成全球經濟與金融市場動盪，美國聯邦準備理事會(FED)升息步伐與速度若超乎預期，金融市場可能造成緊縮，進而壓抑成長動能；此外，包括義大利民粹政府挑戰歐盟財政體制、油價上漲造成通膨壓力及國內財經政策的調整與執行，都可能是下半年經濟成長的變數。（編輯：郭萍英）1070620

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