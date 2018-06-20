國泰金：央行今年有必須升息壓力

（中央社記者田裕斌台北20日電）國泰金控台灣大學產經研究團隊今天發表最新台灣經濟成長率預估，維持成長2.3%不變，計畫主持人徐之強說，美國升息、油價上漲及通膨等3個因素，造成央行今年有跟進升息壓力。

徐之強指出，美國在6月升息1碼(0.25個百分點)後，市場已經預估下一個升息時點可能在9月，且因市場已經充分消化升息3次的消息，今年升息4次的可能性正在提高。

徐之強認為，台灣央行確實面臨升息的壓力，來源包括供給面的價格壓力逐漸反映在消費者物價上，加上主計總處上修今年通貨膨脹率預測至1.49%，創2013年以來新高；其次，油價上漲也讓民眾感受到通膨壓力；此外，全球貨幣政策轉向態勢漸趨明朗，市場對美國升息預期仍高，台灣央行跟進機率大。