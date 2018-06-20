地方政府清查違章工廠 最遲108年底完成

與會官員告訴中央社記者，目前違章工廠處理方向有兩點共識，第一是大規模群聚的違章工廠，可採新訂都市計畫或產業園區方式就地合法，如彰化鹿港頂番婆的水五金產業聚落已經在做，若輔導成功，希望此模式能複製到其他違章工廠聚落。

（中央社記者顧荃台北20日電）未登記的違章工廠輔導制度將在109年6月2日到期，知情官員今天表示，經濟部推估全台有3.6萬家違章工廠，地方政府最遲108年底前須完成清查，並據此提出國土計畫。

與會官員表示，第二則是聚落規模小或零星分布的違章工廠，由於目前沒有完整數據，經濟部推估全台違章工廠有3.6萬家、農委會估算占用農地1.3萬公頃，這些都是推估數字，將要求地方政府清查違章工廠的數量、規模、產業別，待地方政府逐一詳細盤點，才能規劃下一步工廠管理輔導法要如何修法。

與會官員指出，初估全台各縣市清查違章工廠所需經費為新台幣1.3億元，地方政府最遲需在108年12月底前完成，因為國土計畫法規定地方政府要在109年4月前提出國土計畫，劃設國土保育區、海洋資源區、農業發展區、城鄉發展區4大區，若未完成清查，屆時就難以提出國土計畫。

此外，他表示，處理違章工廠一定要先止血，政府已多次宣示106年5月20日後新建的違章工廠一定要拆除，這部分希望朝入法的方向走，並將研擬強制性的措施，以便地方政府落實，「520防線很堅定」。（編輯：林興盟）1070620