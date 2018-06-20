產學合作攜手培育人才　科大與電子公司簽約

國立虎尾科技大學與百容電子20日進行產業學院意願書簽約儀式，由虎尾科大校長覺文郁與百容電子董事長廖本林共同簽約。未來雙方將攜手培育人才，由百容電子提供契合式產業學院獎助學金及實習機會，讓虎尾科大的學生藉由校外實習體驗企業文化，提前學習產業實務技術。

百容電子創立於1981年，為從事電子元件製造之上市公司，產品可應用在工業控制儀器設備、安全監控系統、消費電子及家電相關、電源能源產業、光電產業、汽車電子、網路及通訊相關產業。

廖本林表示，他們在產品自動化生產設備的設計與製造等，都需優秀的機械及機電整合的相關人才，期許透過本次的合作，與虎尾科大共同培養優秀的機械及機電整合人才，學生參與產業學院學程，畢業後將有機會留用百容電子。