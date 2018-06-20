產學合作攜手培育人才　科大與電子公司簽約

國立虎尾科技大學與百容電子20日進行產業學院意願書簽約儀式，由虎尾科大校長覺文郁與百容電子董事長廖本林共同簽約。未來雙方將攜手培育人才，由百容電子提供契合式產業學院獎助學金及實習機會，讓虎尾科大的學生藉由校外實習體驗企業文化，提前學習產業實務技術。
百容電子創立於1981年，為從事電子元件製造之上市公司，產品可應用在工業控制儀器設備、安全監控系統、消費電子及家電相關、電源能源產業、光電產業、汽車電子、網路及通訊相關產業。
廖本林表示，他們在產品自動化生產設備的設計與製造等，都需優秀的機械及機電整合的相關人才，期許透過本次的合作，與虎尾科大共同培養優秀的機械及機電整合人才，學生參與產業學院學程，畢業後將有機會留用百容電子。
覺文郁也指出，他們多年來持續以深耕虎尾，接軌產業，放眼全球為發展方向，積極與企業合作，提供學生了解產業發展、企業願景、組織文化及工作環境，也可使學生更進一步了解實習就業如何選擇，提早做好生涯規畫與儲備職場核心能力，提升自我就業競爭力，而企業也可在校內及早培育未來的公司員工，雙方的合作對企業與學生可說是雙贏局面。
▲虎尾科大覺文郁校長(右)與百容電子廖本林董事長(左)共同簽署「百容電子產業學院意願書」。（圖／虎尾科大提供)