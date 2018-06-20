影／「小蘇志燮」爸不疼、媽被撞死　在學校被霸凌痛毆

韓片《那個閃閃發亮的家》找來14歲童星「小蘇志燮」李孝濟主演，劇情講述他不但失去親人、在學校遭到同學霸凌，痛苦無助時，同母異父弟弟的爸爸對他百般照顧，讓他再次感受到家人的溫暖。
李孝濟神韻與蘇志燮相似，也有幾分幼年版姜棟元的味道，他多次接下兩位男神作品中的童年時期角色，讓觀眾印象深刻，被封為韓國男神御用童星之一。2年前他被蘇志燮經紀公司相中，正式成為他的小師弟，這次李孝濟在電影首次擔綱主角，演技獲得觀眾好評不斷。
▲李孝濟電影中被霸凌痛毆 。（圖／原創娛樂 , 2018.6.20）
電影中有一幕是俊昊（李孝濟 飾）在海雲台「海上城市」拍邊跑邊哭戲碼，原來這場戲是他在踢足球，比賽進行得很順利，卻在賽事結束後，接到母親驟然離世的消息，他拚命的跑、眼淚止不住的流，跑到醫院時，母親已經斷氣；俊昊個子矮小但喜愛足球，常在學校遭受同學言語及肢體霸凌，在失去母親之後，到同母異父的弟弟親人所開的便利商店打工，並接受弟弟親父的照顧。
該電影講述俊昊與媽媽、同母異父的弟弟成昊居住，生父對他愛理不理，媽媽又忙於工作，沒時間陪伴小孩，他每天與弟弟開心生活、玩耍，結果母親某天車禍重傷，弟弟生父來接他，但成昊卻說：「哥哥不一起的話，我也不要去。」不得已只好連俊昊也接來住，雖然非親生父親，不過俊昊體驗到了從未有過的親情溫暖。《那個閃閃發亮的家》6月22日在台上映。