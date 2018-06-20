影／「小蘇志燮」爸不疼、媽被撞死　在學校被霸凌痛毆

韓片《那個閃閃發亮的家》找來14歲童星「小蘇志燮」李孝濟主演，劇情講述他不但失去親人、在學校遭到同學霸凌，痛苦無助時，同母異父弟弟的爸爸對他百般照顧，讓他再次感受到家人的溫暖。

李孝濟神韻與蘇志燮相似，也有幾分幼年版姜棟元的味道，他多次接下兩位男神作品中的童年時期角色，讓觀眾印象深刻，被封為韓國男神御用童星之一。2年前他被蘇志燮經紀公司相中，正式成為他的小師弟，這次李孝濟在電影首次擔綱主角，演技獲得觀眾好評不斷。



▲李孝濟電影中被霸凌痛毆 。（圖／原創娛樂 , 2018.6.20）