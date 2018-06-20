淡水大拜拜／老三祖無敵忙　暗訪前先安五營

（文／林書竹 民俗文化一年級）別人家的暗訪以精銳部隊掃蕩全境，淡水大拜拜的暗訪前置作業全靠老三祖一人搞定，帶著中壇元帥一起安五營。

全台一年到頭從南到北，廟會遶境這麼多，看來看去好像差不多。你有暗訪我也有暗訪，為什麼要特別來看淡水大拜拜的暗訪呢？普遍常見的暗訪，主神多為司法神，在正日遶境以前，派部屬先行驅逐或安撫，任務在身講求效率，不需要大肆喧嘩。淡水是由清水祖師（又稱蓬萊老祖）的老三祖親自出馬安五營。

五營指的是在東、南、西、北、中，五個位置安置軍隊兵馬，中營指廟本身的位置，東、南、西、北就是以廟為主對應的方位。在老祖出門遶境之前，老三祖會分別在鄧公路（東營）、鼻頭街（南營）、家畜所（西營）正德國中後方（北營）安營，安營除了部署兵力，另一方面也是提供在外遊蕩的妖魔邪祟一份有吃有拿的穩定工作，如果不接受，老三祖就只好把對方消滅了。