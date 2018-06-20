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全臺首邑縣城隍廟　守護府城數百年

保庇2018/06/20 15:15
全臺首邑縣城隍廟　守護府城數百年（圖／保庇）
全臺首邑縣城隍廟　守護府城數百年（圖／保庇）

全臺首邑縣城隍廟位於現台南市北區，其歷史可以追溯到清朝康熙五十年（1711年），是清代的官祀廟宇，在清朝治台初期的「一府三縣」之中對應的是「台灣縣」，因此當時稱為「台灣縣城隍廟」。

全臺首邑縣城隍廟。（圖／WIKI圖庫，Pbdragonwang 攝）
全臺首邑縣城隍廟。（圖／WIKI圖庫，Pbdragonwang 攝）

「台灣縣城隍廟」一開始是由時任台灣縣知縣的張宏捐俸興建，一開始的位置在東安坊的縣署旁邊，大約是現在台南車站附近。乾隆年間台灣知縣魯鼎梅曾遷移過廟址兩次。嘉慶年間地方官員也曾大規模修建，由此可見「台灣縣城隍廟」的重要性。

全臺首邑縣城隍廟正門。（圖／WIKI圖庫，Pbdragonwang 攝）
全臺首邑縣城隍廟正門。（圖／WIKI圖庫，Pbdragonwang 攝）

日治時期，「台灣縣城隍廟」的廟地被徵收為陸軍衛戍病院宿舍，到了明治四十一年（1908年），才由信眾募資買下現址的土地開始建廟，之後也曾有過數次的修建，由此可見「台灣縣城隍廟」的香火興盛。

廟名中有「首邑」二字的原因，目前廣為被接受的說法是，這是台灣第一間由台灣知縣雕刻城隍爺金身的城隍廟，並非分靈自漢族移民的原鄉信仰，是第一間土生土長於台灣的城隍廟，因而稱為「首邑」。

城隍爺的部屬大多大同小異，「台灣縣城隍廟」的城隍爺也有謝范將軍、二十四司、文武判官。在農曆七月結束時，城隍爺會夜巡府城，將「逾假未歸」的好兄弟們帶回處理，聽說城隍爺都會先好言相勸，如果真的有某些頑劣份子不想收假，那城隍爺也不會心軟，會強制押回，避免好兄弟留在人間作亂。

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