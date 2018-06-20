名廟打卡／台中萬和宮　老姑婆神蹟你聽過嗎？

萬和宮不只是南屯一帶居民的心靈寄託，更是台中人的信仰中心之一，南屯萬和宮更與中 區萬春宮、東區樂成宮、北屯南興宮並稱為「原台中市四大媽祖廟」。當初會取名為「萬和」便是希望透過媽祖信仰可以凝聚信眾的向心力，儘管居住在不同地區、不同種族，也能「萬眾一心、和睦相處」。

台中南屯萬和宮主祀湄州天上聖母，萬和宮信徒尊稱其為「老大媽」，老大媽神像係由張國於康熙二十三年（西元1684年）自福建湄州恭請護船至台，作為拓墾南屯的守護神，當初僅建小廟立祀，後因各方信眾虔誠膜拜後常見神蹟，遂由居住在南屯一帶的張、廖、簡、江、劉、黃、何、賴、楊、戴、陳、林等十二大姓氏集資擴建，並於雍正四年（西元1726年）竣工，取名「萬和宮」。

南屯萬和宮又稱為「犁頭店聖母廟」，因當地過去聚集了許多打製犁頭等農具的店舖，又稱為「犁頭店街」，萬和宮的媽祖也被稱為「犁頭店媽祖」；犁頭店媽祖發生過許多神蹟，其中最為人津津樂道的便是「老二媽省親遶境」。

萬和宮因為信徒眾多為方便祭拜，於嘉慶八年（西元1803年）特別增塑了一尊「老二媽」神像，相傳老二媽的神像雕塑完成後，舉辦開光點眼儀式的同時，住在台中西屯大魚池的一名廖姓少女突然過世；廖姓少女的魂魄飛往萬和宮，並請託一名宮外的「什細古」（販賣針線女紅商人）幫忙傳話給自己在西屯大魚池的父母， 請父母們不要傷心，並交代父母在家門前的桂花樹下埋有龍銀二元，盼父母好好生活。

廖母聽聞急忙趕至萬和宮，見到老二媽的神像時，老二媽神像從眼中滑落一顆淚珠沿著臉龐流下，廖母見狀便明白自己的愛女已羽化而去。自此，西屯大魚池便和南屯萬和宮種下不解之緣，西屯廖姓後代更習慣稱老二媽為「老姑婆」，並三年一次恭迎「老姑婆」回娘家西屯大魚池祭拜，此「老二媽省親遶境」特別習俗更被列入「台灣宗教百景」。

近幾年，萬和宮更和台中市政府合作舉辦「端午木屐節」，將南屯特有的「躦鯪鯉」端午習俗發揚光大，邀請來自各地的民眾一同在端午節到台中南屯穿木屐踩街、品嚐台中美食「麻芛」。（2018台中端午木屐節→台中端午木屐節 躦鯪鯉到底是什麼習俗？）

資料參考：

財團法人台中市萬和宮

維基百科－萬和宮（台中市）

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