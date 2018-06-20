億勝4年三度入選富比士 年初至今累漲50% 中報行

億勝生物科技今年 6 月初成功躋身《富比士》2018 年中國上市公司潛力企業榜；2014 年及 2017 年度，億勝也分別獲納《富比士》亞洲中小企業 200 強及中國上市公司潛力企業榜。億勝 4 年內三度入選《富比士》，加上億勝生物在今年 3 月獲納入 Loncar Investments「中國生物醫藥指數」，足證億騰生物在中國乃至世界生醫領域佔據一席之地。

4 年三度入選《富比士》的港股上市公司億勝生物科技 (1061-HK)，週二 (19 日) 隨港股大盤下跌，單日跌幅超過 8%，技術性超跌反彈或可期，且在利好業績預期提振下，中報行情有望提前發酵。

截至上週五 (15 日) 收盤，億勝生物科技自年初以來累計漲幅超過 50%，3 月中旬更創歷史新高至港幣 9.57 元，遙遙領先同業。但近 1 個月來股價高位回吐超過 20%，在大盤疲弱下，走勢相對落後染藍新貴石藥集團 (1093-HK)。

億勝生物科技每年的業績行情均有不錯表現。今年，除了新藥單劑量滴眼液上市值得期待以外，公司海外諸多投資項目也逐漸步入收穫期，為市場帶來巨大的想像空間。

近期，億勝海外投資參股企業捷報頻傳：一方面，專攻組織工程領域的 Humacyte 宣佈與全球最大透析產品服務供應商 Fresenius Medical Care 簽訂全球戰略合作協定，獲得 Fresenius 1.5 億美元的股權投資。另一方面，英國基因療法公司 MeiraGTx(MGTX-US) 順利完成美股上市，發行價每股 15 美元，募集資金共 7500 萬美元。

2 家海外企業發展的重大突破，不僅為億勝帶來可觀的投資收入，而且對於億勝未來產品線的豐富奠定下堅實基礎。

值得留意的是，MeiraGTx 致力開發針對當前暫無有效治療方法的系列遺傳性及獲得疾病的創新基因療法，目前在研產品線涉及眼部疾病、口乾症 (腫瘤放療相關)、以及神經退行性疾病三大領域。其創新基因療法屬於「直接給藥型」基因療法，相比當前流行的 CAR-T 療法具有更高的技術難度及臨床價值。

此次 MeiraGTx 成功上市，將助力其加快在研產品線的開發，進而有望加速億勝與 MeiraGTx 未來潛在的產品合作協同效應釋放。