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民間攜手高市勞工局　助街友就業盡心力

記者黃守作／高雄報導2018/06/20 16:43
▲高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦(右2)到高雄市政府勞工局訓練就業中心致送感謝狀給該中心主任楊茹憶(左2)，以感謝該中心協助民間單位為街友就業加持。(圖／記者黃守作攝，2018.06.20)
▲高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦(右2)到高雄市政府勞工局訓練就業中心致送感謝狀給該中心主任楊茹憶(左2)，以感謝該中心協助民間單位為街友就業加持。(圖／記者黃守作攝，2018.06.20)

高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦於今(20)日上午，到高雄市政府勞工局訓練就業中心，拜會該中心主任楊茹憶，並致送感謝狀，以感謝該中心協助該協會為街友就業盡心力。

王姿琦表示，高雄市政府勞工局訓練就業中心委託該協會辦理街友就業服務計畫，在計畫執行過程中，發現街友進入到職場最大的困難，在於初入職場的第1、2個月，因為還沒領到薪水，或者是剛領到薪水後，必須先償還過去的借款，導致街友在就業初期，不但處於負債的狀態，甚至無法獲得足夠的食物，而只好撤離職場，回到街頭。

王姿琦總幹事指出，就業服務員在提供工作機會時，街友也會因為缺乏交通工具，或者是需要提供公共運輸的交通訓練，街友才有能力去到工作地點，但街友到職場後，又因為沒有電話作為聯絡方式，導致公司主管找不到人，也無法交辦工作，而產生雇主對街友員工的不悅。

王姿琦指出，為此，高雄市勞工局訓練就業中心的街友就業服務承辦人高增月，就積極為街友就業募集捷運卡與手機，有許多熱心的勞工局同仁，甚至將捷運卡儲值了金額，要讓街友搭車上班使用。

王姿琦進一步指出，透過就業服務承辦人高增月的積極奔走，募到了49張捷運卡及2支手機，而訓練就業中心主任楊茹憶知道同仁主動自發的行為，也將儲有金額的捷運卡捐贈出來，湊滿了50張，由她代為收下，再轉給有就業需求的街友使用。
 

關鍵字高雄就業街友
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