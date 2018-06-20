民間攜手高市勞工局　助街友就業盡心力

高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦於今(20)日上午，到高雄市政府勞工局訓練就業中心，拜會該中心主任楊茹憶，並致送感謝狀，以感謝該中心協助該協會為街友就業盡心力。

王姿琦表示，高雄市政府勞工局訓練就業中心委託該協會辦理街友就業服務計畫，在計畫執行過程中，發現街友進入到職場最大的困難，在於初入職場的第1、2個月，因為還沒領到薪水，或者是剛領到薪水後，必須先償還過去的借款，導致街友在就業初期，不但處於負債的狀態，甚至無法獲得足夠的食物，而只好撤離職場，回到街頭。

王姿琦總幹事指出，就業服務員在提供工作機會時，街友也會因為缺乏交通工具，或者是需要提供公共運輸的交通訓練，街友才有能力去到工作地點，但街友到職場後，又因為沒有電話作為聯絡方式，導致公司主管找不到人，也無法交辦工作，而產生雇主對街友員工的不悅。