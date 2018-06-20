張忠謀：創新貴在執行 否則只是個想法

（中央社記者田裕斌台北20日電）前台積電董事長張忠謀今天發表對「創新」(innovation)的看法，他說，創新貴在執行，如果沒有執行，創新也不過只是一個想法(idea)。

張忠謀今天在三三會以「企業經營的心得」為題發表演講，張忠謀表示，他33歲在美國開始接觸經營，54歲回國之後也持續在經營企業，兩者的差異在於在美國時多是邊學習、邊應用，回到台灣之後，學習的少了，應用的變多了。

張忠謀也說，其實剛回台灣時，在經營企業上很不適應，整整花了10年的時間了解台灣的習慣、人際關係的培養等，才開始得心應手。