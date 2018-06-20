群創：Mini LED出現 韓OLED面板可能退場

至於熱賣的南韓三星手機採用OLED面板，他認為，手機OLED面板目前正夯，短時間內比較沒退場壓力，但OLED電視面板價格太貴，可望被成本較低、畫質更好的Mini LED面板取代。

丁景隆說，就像當年電漿電視（PDP）紅極一時，後來還是退出市場，由於OLED面板不符光學原理，也可能在10年內退場，尤其OLED電視用這類中大尺寸OLED面板，將首當其衝。

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電執行副總經理丁景隆今天在股東會後記者會表示，10年內有機發光二極體（OLED）面板可能就會退場，迷你發光二極體（Mini LED）面板是台廠的機會。

他強調，群創是全球第一個做出採用薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）驅動的迷你有機發光二極體（Mini LED）面板的廠商，不但畫質優於OLED面板，製造成本更低於OLED面板，所以有信心可以取代OLED面板的市場地位。

他解釋，群創在去年股東會率先揭示Mini LED 一詞之後，引發熱烈討論，蔚為風潮。然而業界所謂的Mini LED，驅動電路板都不含TFT-LCD；群創從決定做Mini LED一開始，就決心以TFT-LCD作為驅動電路，實現主動式矩陣驅動（Active Matrix）模式，才能真正把Mini LED的潛力發揮到極致。

群創董事長王志超今天表示，雖然韓廠OLED面板技術領先，但中國大陸面板廠也已大量投入OLED面板新廠建置，將提前讓韓廠在OLED面板市場遇到競爭壓力。

王志超說，台灣面板廠不跨出去，最多只能多活3、5年，面對韓廠三星與中國大陸面板廠京東方合作，台廠一定要跨出去，群創採取與夏普合作，在鴻海集團內部合作的策略；事實上面臨陸廠競爭，韓廠也有走出去的壓力，才會開啟雙方合作的機會。

群創認為，雖然今年下半年整體面板供過於求，但大尺寸面板當中，群創鎖定較缺貨的40、50、58、65吋面板，以及中小型面板，仍有漲價空間。（編輯：張良知）1070620