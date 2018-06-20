陸對台頻出手 台灣因應作為一次看懂

非政府組織工作者李明哲2017年3月入境中國後遭當局關押。行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正於同年5月表示，非政府組織或曾遭陸方打壓的宗教團體過去提供的迫害人權名單，政府將研議限制「人權惡棍」入境，作為反制。

總統蔡英文2016年5月上任以來，強調以中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務。民進黨政府首次表態研擬對陸方的反制措施，始於李明哲事件，表態檢討人員往來交流措施則始於巴拿馬斷交。

（中央社記者繆宗翰台北20日電）中國大陸近年對台統戰吸納、打壓限縮兩手策略愈趨頻繁。對此，政府持續檢討措施因應，包括嚴審大陸官員來台、擬對更改台灣名稱的外國航空公司採取法律行動等。

巴拿馬於去年6月中旬宣布與中華民國斷交。陸委會為抗議陸方強奪邦交國與打壓作法，強調將重新評估兩岸情勢，不排除調整人員往來交流措施等任何可能性。

隨後，中國大陸今年1月4日片面啟用M503航線北上及相關銜接航路。交通部民用航空局隨後宣布，不核准飛行上述航路的中國東方航空及廈門航空共176班加班機的春節加班機申請，迫使陸方協商。

時任陸委會主委張小月則在1月底的年終記者會上宣布，陸委會面對國家安全挑戰，今年度主要工作重點將包含健全兩岸法制等防衛機制，並透過檢討、修正相關法規，避免陸方帶有特殊統戰或政治目的的往來。

中國國務院台灣事務辦公室接著在2月28日宣布31條對台措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業者等領域人士前往中國大陸發展。

行政院當時表示，陸委會將成立長期性專案小組，就中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會進行說明。

中國大陸國有資本控股公司中國銀行2個月後傳出招聘在陸台灣應屆畢業生。陸委會隨後宣布，將會同各主管機關持續檢討、研議公告台人禁止任職的中國大陸黨政軍機關（構）。

在外交打壓方面，多明尼加與布吉納法索今年5月接連與中華民國斷交。蔡總統5月底親自表態「不會再忍讓」；陸委會則宣布將嚴格審查陸方各級政府官員及相關人士來台，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定。

除此之外，飯店業者萬豪國際（MarriottInternational）、達美航空、西班牙時尚品牌ZARA以及數十家外國航空公司，都陸續遭陸媒或中國大陸網民舉報，將台灣列為國家。

北京當局更於4月去函數十家外國航空公司，要求不得將台灣標註為國家，英國航空等業者向北京屈服，但在華府力挺下，全美3大國際航空公司美國、達美和聯合至今拒絕接受中方要求。

國安會秘書長李大維日前接受金融時報（Financial Times）專訪時表示，「我們將告訴民眾，哪些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）。」政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但等待裁決可能要拖上2、3年。（編輯：朱建陵）1070620