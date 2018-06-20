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用薑片艾草熱敷解痠痛 婦人小腿嚴重燙傷

中央社2018/06/20 16:14
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北20日電）60歲張女士工作勞累，常小腿痠痛。聽朋友介紹，以薑片貼皮膚再用艾草加熱，不料卻讓皮膚燙傷，且延誤就醫，只用燙傷藥膏救急，導致蜂窩性組織炎。

國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明表示，中醫艾灸盛行，但民眾可能自行在家操作，使用不正確的方法想自己當醫師，但方法錯誤可能造成燙傷，若傷後又施以錯誤的處理，可能會讓病人承受更多的痛苦。

張女士今天在記者會表示，常需要搬重物、補貨走動，導致小腿疼痛。聽朋友介紹，可用薑片及艾草熱敷，她就自作聰明直接在皮膚敷薑片，再用艾草條距離1公分加熱。結果沒想到距離太近又沒注意溫度過高，小腿外側皮膚出現6公分長、2公分寬，2到3度的燙傷。

張女士說，受傷後因還需要工作，就塗燙傷藥膏，塗的時候也先沒洗手，後續也沒就醫。結果3天後傷口發炎腫脹，第5天走路疼痛才去診所就醫。但幾天後，傷口沒有好轉，出現蜂窩性組織炎症狀，家人一直勸說，她才到醫院清創、慢慢復元。

國泰整形外科主治醫師李柏穎表示，燒燙傷依輕重程度不同，可能造成表皮或真皮層、脂肪層受傷。一度燙傷表皮會紅、會痛，約1週會痊癒；淺二度燙傷會有水泡，2週內會癒合；深二度則傷到真皮層，水泡可能很大，且呈現淺紅色或白色，需要3週以上才會癒合。若是三度燙傷，皮膚會焦黑，可能需要植皮才能痊癒。

李柏穎說，民眾若燙傷，最簡單的原則就是出現水泡、面積大於10元硬幣大小，若無法判斷燙傷的程度，應就醫讓醫生評估。當場的處置則是先沖水降溫，脫掉患處的衣物、泡冷水15分鐘、用乾淨的紗布蓋住後就醫。

坊間有很多處理燙傷的錯誤做法，李柏穎表示，有些人會塗上牙膏、蘆薈、香灰、蛋清、蜂蜜甚至醬油等，因這些物品可能有細菌，不僅會污染傷口，導致細菌感染，且因這些覆蓋物會在傷口形成一層膜，也會影響醫師觀察。另有些人會用冰塊冰敷，也可能會凍傷。也有民眾會用家裡的燙傷藥膏，但也可能因為藥膏放置過久而有細菌，同樣要小心管染問題。

李柏穎也提醒，很多民眾可能會用暖暖包、熱毛巾、熱敷片促進血液循環、改善痠痛，但一定要注意溫度變化及加熱時間，且溫度應不要超過攝氏42度C，時間不超過20分鐘才不至於燙傷。（編輯：李亨山）1070620

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