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英國央行週四料維持利率不變 英鎊兌美元持續走弱

鉅亨網2018/06/20 16:30
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英鎊兌美元週二跌至 7 個月的低點，因為美中全球兩大經濟體貿易爭端升溫，打壓風險偏好，投資人關注英國央行週四的政策決定。

《路透》調查顯示，目前多數分析師認為，英國央行會按兵不動，一方面是英國的經濟數據不足以支持升息，另一方面，貿易爭端也帶來經濟環境較大的不確定性。

IG Group 市場分析師 Joshua Mahony 表示，英國央行維持當前政策不變，基本上已無庸置疑，但這次會議依然是評估後續升息條件的重要基準。

以當前政治情勢來看，英國準備明年 3 月正式脫歐，經濟恐受衝擊。相較於美國準備全年 4 次升息，英國的貨幣政策基調自然謹慎得多。市場預期，英國央行在 8 月之前升息的機率不到 40%，不過在年底前升息一次的機率，則達到 80%。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 經濟學家 Luigi Speranza 認為，貨幣政策委員會預料對下次升息的可能時機，不會提出過於肯定的論述，避免因此被綁住手腳。

英鎊兌美元走勢

市場觀望情緒中，投資人削減對英鎊的壓注，英鎊週二再跌 0.6%，至 1.3151 兌 1 美元，為去年 11 月下旬以來新低。僅僅過去 2 個交易日，英鎊累計下挫 0.8%。

高盛外匯策略師認為，已經來到今年低點的英鎊，在 8 月上漲的可能性並不高。

原本，上週五美國宣布對中國的 500 億美元關稅清單後，讓日元、瑞士法郎等避險貨幣上揚。但週一川普再威脅對 1000 億美元中國商品徵收 10% 關稅後，上漲的反而是美元，歐元、英鎊等各貨幣都下挫。

英鎊兌歐元則持平於 1 歐元兌 0.8784 英鎊附近。

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