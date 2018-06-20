英國央行週四料維持利率不變 英鎊兌美元持續走弱

英鎊兌美元週二跌至 7 個月的低點，因為美中全球兩大經濟體貿易爭端升溫，打壓風險偏好，投資人關注英國央行週四的政策決定。

《路透》調查顯示，目前多數分析師認為，英國央行會按兵不動，一方面是英國的經濟數據不足以支持升息，另一方面，貿易爭端也帶來經濟環境較大的不確定性。

IG Group 市場分析師 Joshua Mahony 表示，英國央行維持當前政策不變，基本上已無庸置疑，但這次會議依然是評估後續升息條件的重要基準。

以當前政治情勢來看，英國準備明年 3 月正式脫歐，經濟恐受衝擊。相較於美國準備全年 4 次升息，英國的貨幣政策基調自然謹慎得多。市場預期，英國央行在 8 月之前升息的機率不到 40%，不過在年底前升息一次的機率，則達到 80%。