NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小蘇志燮媽過世　在學校還被霸凌首屆台大護理系招生　雲林成培育地凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

南蘇丹內戰宿敵預計商談終結內戰

中央社2018/06/20 16:26
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社阿迪斯阿貝巴20日綜合外電報導）南蘇丹內戰的兩名核心人物預計今天會面，這是近兩年來，這對死對頭首度見面，試圖商討終結打了5年的內戰。

協助斡旋這次會面的衣索比亞說，叛軍首領馬查爾（Riek Machar）預計與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）會面。馬查爾於2016年7月逃到南非。

這場會談的眼界很廣，目的在兩人間建立橋梁。但分析家表示，由於他們時常爆發衝突，目前還不清楚將談出什麼結果，會面能否如期舉行也出現疑慮。

基爾與馬查爾曾是爭取南蘇丹獨立的戰友，兩人經歷過嚴重爭吵，這個轉折對內戰產生關鍵影響，妨礙這個全球最年輕國家的前途。

南蘇丹在2013年底，效忠前副總統馬查爾的軍人反抗政府，從此爆發內戰，目前已造成數萬人死亡。全國1200萬人口近1/3流離失所，許多處在飢餓邊緣。

基爾與馬查爾是應衣索比亞新總理阿邁德（AbiyAhmed）邀請會面，阿邁德也主持政府間發展組織（IGAD），這個區域組織主導和平談判，迄今尚未談出成果。

衣索比亞外交部發言人阿連（Meles Alem）說，阿邁德「將呼籲兩位領袖縮小歧見，致力達成南蘇丹和解，減輕南蘇丹人民的死亡與遷徙的負擔」。

南蘇丹是有多個族群的內陸國家，在經歷漫長又殘暴的戰爭後，2011年從蘇丹獨立出來。

南蘇丹獨立獲得全球讚揚，美國影星喬治克隆尼（George Clooney）等名人也支持。但2013年，基爾指控他的副總統馬查爾策謀對他發起政變，兩個派系因而發生暴力衝突，使南蘇丹的族群緊張關係加劇。

基爾與馬查爾自2016年7月起就沒再見面，當時首都朱巴發生激烈戰鬥，表示2015年達成的和平協議瓦解，馬查爾逃到南非。（譯者：張曉雯/核稿：羅苑韶）1070620

好萊塢與金正恩 恐淪中國貿...夾娃娃機放蔬果 雲林夾菜...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan