南蘇丹內戰宿敵預計商談終結內戰

基爾與馬查爾曾是爭取南蘇丹獨立的戰友，兩人經歷過嚴重爭吵，這個轉折對內戰產生關鍵影響，妨礙這個全球最年輕國家的前途。

這場會談的眼界很廣，目的在兩人間建立橋梁。但分析家表示，由於他們時常爆發衝突，目前還不清楚將談出什麼結果，會面能否如期舉行也出現疑慮。

協助斡旋這次會面的衣索比亞說，叛軍首領馬查爾（Riek Machar）預計與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）會面。馬查爾於2016年7月逃到南非。

（中央社阿迪斯阿貝巴20日綜合外電報導）南蘇丹內戰的兩名核心人物預計今天會面，這是近兩年來，這對死對頭首度見面，試圖商討終結打了5年的內戰。

南蘇丹在2013年底，效忠前副總統馬查爾的軍人反抗政府，從此爆發內戰，目前已造成數萬人死亡。全國1200萬人口近1/3流離失所，許多處在飢餓邊緣。

基爾與馬查爾是應衣索比亞新總理阿邁德（AbiyAhmed）邀請會面，阿邁德也主持政府間發展組織（IGAD），這個區域組織主導和平談判，迄今尚未談出成果。

衣索比亞外交部發言人阿連（Meles Alem）說，阿邁德「將呼籲兩位領袖縮小歧見，致力達成南蘇丹和解，減輕南蘇丹人民的死亡與遷徙的負擔」。

南蘇丹是有多個族群的內陸國家，在經歷漫長又殘暴的戰爭後，2011年從蘇丹獨立出來。

南蘇丹獨立獲得全球讚揚，美國影星喬治克隆尼（George Clooney）等名人也支持。但2013年，基爾指控他的副總統馬查爾策謀對他發起政變，兩個派系因而發生暴力衝突，使南蘇丹的族群緊張關係加劇。

基爾與馬查爾自2016年7月起就沒再見面，當時首都朱巴發生激烈戰鬥，表示2015年達成的和平協議瓦解，馬查爾逃到南非。（譯者：張曉雯/核稿：羅苑韶）1070620