NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小蘇志燮媽過世　在學校還被霸凌首屆台大護理系招生　雲林成培育地凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

好萊塢與金正恩 恐淪中國貿易戰籌碼

中央社2018/06/20 16:25
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社北京20日綜合外電報導）分析家表示，為對付即將到來與美國的貿易戰，中國除了針對性關稅外，還有鎖定好萊塢電影、星巴克咖啡等一系列選項，還可能將戰線延伸至外交領域，像是不再配合制裁北韓。

美國總統川普表示高達4500億美元銷往美國的中國貨品已在加課關稅火線，讓恐兩敗俱傷的美中貿易戰升溫；北京也立即回應，除稱川普為「訛詐」，也揚言「採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制」。

不過中國去年僅進口1300億美元的美國貨品，要如何反擊？法新社認為，中國反擊手段包括服務貿易項目甚至外交領域。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）資深研究員黃育川與北京高層討論過貿易緊張。他表示，中國必須反擊，因為不反擊會輸更多。

黃育川提及日本20年來沒有成長一事說：「看看日本輸了20年，反擊是雙輸，不反擊就只有自己輸。」

分析家表示，包括iPhone X手機、別克凱越（Buick Excelle）汽車、星巴克咖啡，乃至暑期檔的湯姆克魯斯（Tom Cruise）動作電影，全都是熱銷中國的商品，若緊張如滾雪球般進入全面貿易戰，這些全都躲不過。

北京在經濟懲罰上有很多策略，像先前南韓部署薩德（THAAD）系統時，中國就關掉了很多當地的樂天旗下商店，因樂天提供部署薩德的土地；中國還限制觀光客赴南韓。

其實部分美國企業已受衝擊。中國上月表示對像豬肉與汽車等關鍵美國貨設限，讓其被滯留在中國港口內。

經濟學家卜安德（Andrew Polk）說：「數量型措施就算耗盡，中國能用的武器還多得很。」

分析家表示，在北京同意與執行下，聯合國對北韓的制裁迫使北韓走上談判桌，川普才得以與北韓領袖金正恩在本月稍早舉行秀味十足的川金會。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河表示，要讓北韓徹底非核化，川普可能需要北京繼續配合制裁，但美中貿易戰恐會讓北京改變主意。

黃育川描繪出貿易戰的3個階段，先是價格上升，然後進出口轉向他國，最後就是企業生產與投資出走，到了最後階段，曠日廢時的貿易戰「將以顯著幅度影響成長率」，並導致全球貿易崩潰。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070620

高中職免試入學名額21.3...一期作公糧收購 籲農民勿...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan