好萊塢與金正恩 恐淪中國貿易戰籌碼

不過中國去年僅進口1300億美元的美國貨品，要如何反擊？法新社認為，中國反擊手段包括服務貿易項目甚至外交領域。

美國總統川普表示高達4500億美元銷往美國的中國貨品已在加課關稅火線，讓恐兩敗俱傷的美中貿易戰升溫；北京也立即回應，除稱川普為「訛詐」，也揚言「採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制」。

（中央社北京20日綜合外電報導）分析家表示，為對付即將到來與美國的貿易戰，中國除了針對性關稅外，還有鎖定好萊塢電影、星巴克咖啡等一系列選項，還可能將戰線延伸至外交領域，像是不再配合制裁北韓。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）資深研究員黃育川與北京高層討論過貿易緊張。他表示，中國必須反擊，因為不反擊會輸更多。

黃育川提及日本20年來沒有成長一事說：「看看日本輸了20年，反擊是雙輸，不反擊就只有自己輸。」

分析家表示，包括iPhone X手機、別克凱越（Buick Excelle）汽車、星巴克咖啡，乃至暑期檔的湯姆克魯斯（Tom Cruise）動作電影，全都是熱銷中國的商品，若緊張如滾雪球般進入全面貿易戰，這些全都躲不過。

北京在經濟懲罰上有很多策略，像先前南韓部署薩德（THAAD）系統時，中國就關掉了很多當地的樂天旗下商店，因樂天提供部署薩德的土地；中國還限制觀光客赴南韓。

其實部分美國企業已受衝擊。中國上月表示對像豬肉與汽車等關鍵美國貨設限，讓其被滯留在中國港口內。

經濟學家卜安德（Andrew Polk）說：「數量型措施就算耗盡，中國能用的武器還多得很。」

分析家表示，在北京同意與執行下，聯合國對北韓的制裁迫使北韓走上談判桌，川普才得以與北韓領袖金正恩在本月稍早舉行秀味十足的川金會。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河表示，要讓北韓徹底非核化，川普可能需要北京繼續配合制裁，但美中貿易戰恐會讓北京改變主意。

黃育川描繪出貿易戰的3個階段，先是價格上升，然後進出口轉向他國，最後就是企業生產與投資出走，到了最後階段，曠日廢時的貿易戰「將以顯著幅度影響成長率」，並導致全球貿易崩潰。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070620