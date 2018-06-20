高中職免試入學名額21.3萬人 開放考生查序位

（中央社記者許秩維台北20日電）教育部今天公告107學年度全國15個就學區免試入學管道實際招生名額，今年總名額約21.3萬名，比去年減少近3萬名，各就學區也開放學生查詢個人序位。

教育部國民及學前教育署今天公告107學年度全國15個就學區各高級中等學校在分區免試入學管道的實際招生名額，除了基北區於21日公告最後確認名額外，其餘14個就學區免試名額今天已公告於委員會主委學校網站。

國教署表示，扣除完全免試、優先免試入學、直升入學、技優甄審、產業特殊需求類科、專長生等招生管道錄取且報到的名額後，未招滿的缺額一律回流至免試入學管道，因此15個就學區實際招生總名額約21萬3570名，比去年（24萬1710名）減少近3萬個名額。