高中職免試入學名額21.3萬人 開放考生查序位

（中央社記者許秩維台北20日電）教育部今天公告107學年度全國15個就學區免試入學管道實際招生名額，今年總名額約21.3萬名，比去年減少近3萬名，各就學區也開放學生查詢個人序位。
教育部國民及學前教育署今天公告107學年度全國15個就學區各高級中等學校在分區免試入學管道的實際招生名額，除了基北區於21日公告最後確認名額外，其餘14個就學區免試名額今天已公告於委員會主委學校網站。
國教署表示，扣除完全免試、優先免試入學、直升入學、技優甄審、產業特殊需求類科、專長生等招生管道錄取且報到的名額後，未招滿的缺額一律回流至免試入學管道，因此15個就學區實際招生總名額約21萬3570名，比去年（24萬1710名）減少近3萬個名額。
為了讓考生及家長於免試入學填志願時參考，各就學區今天起提供「免試入學超額比序個別序位之比率及累積人數區間」查詢服務（基北區6月21日才開放），學生可至免試入學報名及分發系統網站，憑自己的超額比序（未含志願序）項目積分，瞭解在該就學區的序位比率及累積人數區間。
國教署表示，各就學區所提供個別序位比率區間不得低於0.3%，且人數不少於100人，為兼顧各就學區辦理免試入學輔導學生選填及男女招生狀況的特殊性，授權各就學區主政機關彈性調整序位呈現方式，今年各就學區免試入學管道將於7月10日放榜，7月13日報到。（編輯：張芷瑄）1070620