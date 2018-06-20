丁守中：愛爾達應釋出世足轉播

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，世足賽開打以來除少數付費安裝MOD民眾外，多數人不能在大電視（有線電視）欣賞，希望愛爾達能釋出更多通路，讓民眾能在大電視欣賞。

丁守中下午前往基隆市文化中心出席經國管理暨健康學院畢業典禮受訪表示，愛爾達背後（金主）是中華電信，華視也是公廣集團成員，都是政府資金支持，既然世足賽是發展全民體育很重要一環，如果能讓大家在大電視（有線電視）欣賞世足賽會更好。

他說，愛爾達能爭取到世足賽轉播，還是靠中華電信、靠政府的資金，華視也只轉播16強賽事，愛爾達爭取到轉播權後應該分享，自己也曉得在商言商，但更多人希望能夠在大電視（有線電視）看到世足賽。