全國最大阿美族聚會所爭取逾30年　族人盼別再選舉操作

今天立委劉櫂豪與原住民主委夷將‧拔路兒、縣議員洪宗楷一同來到馬當部落，希望可以爭取土地蓋聚會所，希望讓爭取多年的族人，能夠真正擁有屬於自己的聚會所，夷將‧拔路兒表示，目前現階段還是土地取得的問題，會請部落主席與地主協商，如果地主們都同意，經費來源中央會全力來配合。

台東市馬當部落是全台灣阿美族群聚人數最多的部落，也是阿美族最大部落，但多年來始終沒有屬於自已的聚會所，經歷多任縣長爭取多年，都沒有辦法蓋聚會所，但每到選舉年，候選人為了爭取選票，馬當部落從來不會被忽略，讓部落主席陳博志大吐苦水說，實在是太沒有面子，身為全台灣最大的阿美族部落，居然連自己的聚會所都沒有。

馬當部落族人超過5500人，每到選舉時節，對於藍綠兩黨，絕對是影響選情的大票倉，但選舉過後，當選人似乎又有健忘症，將當初的承諾忘的一乾二淨，身為部落主席的陳博志，只能用開玩笑的態度，來面對這裡的困境。

歷經好幾個選舉，這次是不是真的為選舉而造勢，劉櫂豪表示，馬當部落長期以來想要擁有自己的聚會所，一直都是部落族人的心聲，但土地取得是徵收的最大關鍵，這次會盡全力來爭取，讓馬當部落有一個聚會的好場所。

台東市公所原民課長陳玉美表示，馬當部落遲遲無法蓋聚會所的主要原因，是在於一塊地，有好幾個地主共同持有，要找到每一位地主，既花時間又耗人力，短期內無法完成徵收；再來土地徵收牽扯到金錢問題，每一位都要滿足合理的價格，才有意願徵收，這也是一件要很有耐心溝通才能處理的事。但只要地主同意即可徵收。



▲原住民主委夷將‧拔路兒表示如果土地徵收順利，後續經費絕對可以全力支持。（圖／記者鄭志宏攝）



▲立委劉櫂豪希望可以爭取族人支持，願全力來協助土地協調。（圖／記者鄭志宏攝）



▲馬當部落主席陳博志對於是否能蓋聚會所，不抱任何希望。（圖／記者鄭志宏攝）