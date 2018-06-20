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中央社

吹響縣市長選戰號角 國民黨8月全代會誓師

中央社2018/06/20 16:36
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北20日電）中國國民黨完成年底縣市長選戰布局，戰鼓聲聲催。8月19日在新北市舉辦的全國代表大會將是國民黨首場大型造勢活動，黨主席吳敦義授旗予22個縣市長參選人，正式吹起選戰號角。

國民黨備戰縣市長選戰，評估民主進步黨執政成績不佳，加上年金改革引爆軍公教不滿情緒，對選情有助益，將以擅長的組織戰，且因地制宜推共同政見及聯合作戰，目標拚過半執政。

「米粉會」、「茶湯會」一場場組織動員的固本會報，凝聚基層共識。國民黨目前策略為在各縣市舉辦固本會報，讓參選人到場發表理念，並搭配由國民黨副主席曾永權帶隊到各地召開輔選會報，進一步了解參選人選舉規劃，擬定輔選策略。

固本會報之後，8月19日在新北市舉辦的全國代表大會將是國民黨首場大型造勢活動，黨主席吳敦義將為22個縣市長參選人授旗，宣示年底選戰從新北市出發，要在全台22個縣市爭取勝選。

隨著選戰增溫，國民黨將在各縣市舉辦中型造勢活動，選前最後一個月改為大型造勢，由歷任黨主席、前縣市長、民意代表等組成的中央助選團也會全台跑透透，加強輔選力道。

國民黨並打算以智庫做為平台，初步將全台劃分為北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、離島七大生活圈，與各縣市長參選人討論，研擬區域共同政見。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華認為，整體大環境不佳，凸顯民進黨執政2年多來的無能，地方已出現「民進黨不倒，經濟不會好」聲音，再加上民進黨推年金改革，引爆退休軍公教不滿情緒，年底可能以選票向民進黨「討公道」，這些都對國民黨選情有助益。（編輯：李淑華/蘇志宗）1070620

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