林宥嘉狂工作　只為向公司告假專心陪產

林宥嘉太太丁文琪日前因為吃錯保健食品，吞了一堆塑化劑入肚，讓林宥嘉超心疼，而他今（20）日出席知名披薩品牌代言活動，談及此事，他表示產檢時，醫生說沒什麼大礙，才讓懸著的一個心放下。

愛妻丁文琪懷胎8、9個月，先前為了顧及寶寶健康，孕期內都吃藻油補充營養，沒想到看到新聞後發現，此款產品含有的塑化劑成分超標5倍，因此在臉書上直呼已經吃完一罐，讓她崩潰。

媒體關心丁文琪的身體狀況，林宥嘉表示「OK」，也提到是在看過新聞後，才知道那款藻油出問題，之所以一開始會使用這個產品，「孕婦有時候不像一般人一餐吃很多東西，有時候少量多餐，都希望營養補充，那個是媽媽們間流傳的營養補充產品。」透過機會，他也呼籲由於是媽媽們在食用的藻油，更應該嚴格把關才對。