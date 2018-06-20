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娛樂

林宥嘉狂工作　只為向公司告假專心陪產

記者吳雨婕／台北報導2018/06/20 17:25
▲林宥嘉為知名披薩品牌代言。（圖／必勝客提供 , 2018.06.20）
▲林宥嘉為知名披薩品牌代言。（圖／必勝客提供 , 2018.06.20）

林宥嘉太太丁文琪日前因為吃錯保健食品，吞了一堆塑化劑入肚，讓林宥嘉超心疼，而他今（20）日出席知名披薩品牌代言活動，談及此事，他表示產檢時，醫生說沒什麼大礙，才讓懸著的一個心放下。

愛妻丁文琪懷胎8、9個月，先前為了顧及寶寶健康，孕期內都吃藻油補充營養，沒想到看到新聞後發現，此款產品含有的塑化劑成分超標5倍，因此在臉書上直呼已經吃完一罐，讓她崩潰。

媒體關心丁文琪的身體狀況，林宥嘉表示「OK」，也提到是在看過新聞後，才知道那款藻油出問題，之所以一開始會使用這個產品，「孕婦有時候不像一般人一餐吃很多東西，有時候少量多餐，都希望營養補充，那個是媽媽們間流傳的營養補充產品。」透過機會，他也呼籲由於是媽媽們在食用的藻油，更應該嚴格把關才對。

產檢過後，夫妻倆也問醫生是否會對小孩及孕婦身體受影響，還好醫生說沒什麼大礙，才讓林宥嘉鬆了一口氣。此外，因為離丁文琪「卸貨」時間越來越近，林宥嘉因此向公司告假，打算陪伴小孩，所以壓縮了睡眠時間，「最近工作密集了一點，因為我覺得孩子的健康、家人陪伴最重要。」還透露近來產檢時，醫生、護士都會提到關於陪產的事情，像是爸爸需要準備的衣物等等細節，都讓林宥嘉非常緊張。


▲林宥嘉向公司告假，打算專心陪愛妻生產。（圖／必勝客提供 , 2018.06.20）

關鍵字丁文琪林宥嘉
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