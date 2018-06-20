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新台灣阿嬤 羅麥瑞開啟台灣織品教育

中央社2018/06/20 16:38
中央社 生活 / NOWnews
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外籍大愛台灣情系列5（中央社記者黃旭昇新北20日電）一身潔淨的修女服，慈祥爽朗的笑聲，來自德國的81歲修女羅麥瑞，已奉獻台灣52年。她不但開啟台灣織品教育先河，更蒐集保存上萬件原住民與各族群服飾，「織品之母」當之無愧。

羅麥瑞（Maryta Laumann）修女，現職是輔仁大學董事，西元2006年8月自專任教師退休後，仍繼續兼任織品服裝學系教授，近日正為著學生的期末考試忙碌，正如她一路走來孕育紡織設計人才的路，從不間斷。

羅麥瑞於西元1937年出生於德國北部小村莊，在剛過22歲生日的兩天後，在家人的祝福下將一生奉獻給神職，加入國際性的聖神婢女修女會。

她服從天主的指派前往Formosa（福爾摩沙、台灣的舊稱），1963年由德國科隆搭火車到義大利，再到那不勒斯港搭乘前往亞洲的郵輪經印度孟買、印尼雅加達、新加坡、香港，最後到菲律賓馬尼拉，先攻讀大學並加強英文。

1965年羅麥修取得馬尼拉聖神學院家政學與教育學士雙學位後，於1966年2月抵台。她笑說，當年新莊輔大附近都是農田，房子不多景色很優美。除學習異國語言，也要學習適應天氣與飲食習慣等不同文化。

她先在輔大家政系授課，家政出身的她，除要求學生挺起腰桿子走路，為表現優雅的氣質，她自己每天練習以筷子夾豆子，最後使用筷子技巧比多數人還熟練。

當時，正值台灣經濟起飛，輔大周邊許多紡織成衣加工廠。1970年在財團法人紡織產業綜合研究所的協助下，說服教育部創辦織品服裝學系，並擔任第一任系主任長達14年，1991年又創立織品服裝研究所擔任所長。

創系過程許多事情要做，為使織品系專業化，她遠赴美國威斯康辛大學進修織品科學碩士，也到紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology，FIT）選修，在國內外共獲得3個碩士學位。

目前，輔大保存的許多照片中，記錄羅麥瑞在德國、台灣、菲律賓、美國、耶路撒冷的人生歷程。羅麥瑞說，織品系是實用跨領域學系，必須與紡織業密切合作，畢業學生才有前途與就業機會。

羅麥瑞曾獲輔大頒贈「織品之母」殊榮，她桃李滿天下，教過逾7000名學生，也為台灣培育無數紡織設計人才，包括曾獲得紐約服裝設計大賽首獎的新銳設計師古又文等人。

羅麥瑞以流利的中文受訪表示，輔大織品系能為台灣做出貢獻，靠的就是夥伴彼此相互扶持，團結的工作團隊永遠是造福社會的第一步。至今，她也仍常以座右銘Together we can make it勉勵學生，其精神深深影響織品系。

大半輩子奉獻給台灣，羅麥瑞說，她從一個害羞募款的人，到傳福音並掌握流行趨勢，期間不斷調整自己的心態，並透過宗教的信仰、沉澱，獲得勇氣。

羅麥瑞來台服務期間，致力於蒐藏1萬多件台灣客家、原住民、漢族、苗族等中國西南少數民族、滿族的旗袍等傳統服飾文物，也以此特殊功勳取得中華民國國籍。

位於織品系6樓的中華服飾文化中心，是羅麥瑞一手促成。台灣大量紡織成衣出口的年代，也促進台灣本地服飾西化。當時，多數人對保存台灣原住民或漢人的傳統服飾不感興趣，有商業眼光的人開始炒作，販賣傳統服飾給外國觀光客牟利。

許多眼光獨到的企業老闆，甚至以台灣原住民的織品和服飾，當成餽贈國外合作廠商及友人的禮物。她說，台灣本土服飾文化面臨斷層與失傳的危機。1975年起決心搶救，盼讓織品系的師生們有機會運用豐富與獨特的實物，激發靈感設計有文化創意的作品。

羅麥瑞也撰寫「中國紋飾」、第一屆原住民技藝競賽「織品服裝設計獎」作品專輯、「輔仁圖解服飾辭典」等書，傳承少數民族的織品技藝與文化。

來台逾半世紀的羅麥瑞，去年底受頒身分證時說，非常榮幸與感謝成為中華民國公民。她還在台上唱一小段國歌「一心一德」，一面揮舞小國旗高喊「我愛中華民國、我愛原住民、我愛你們、我愛輔仁大學」，引起台下熱烈的掌聲。

深獲業界與學術界一致推崇的羅麥瑞，持續為台灣紡織業盡心力，也彰顯「新台灣阿嬤」奉獻織品服裝教育，特殊功勳的事蹟。（編輯：方沛清/卞金峰）1070620

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