全球智慧城市 嘉義市躋身前7名

（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）107年全球智慧城市評比，嘉義市從全球近450個城市中脫穎而出，再度躋身前7名，市長涂醒哲今天表示，將繼續努力減少數位落差，期待未來吸引知識經濟產業進駐。

涂醒哲在記者會中表示，嘉義市創下連續兩年進入全球智慧城市評比前7名的佳績，日前由副市長張惠博率團前往倫敦領獎，同時考察英國中小學科技融入教學推展模式，做為嘉義市推動城市數位學習的規劃參考。

他說，自上任後就積極營造城市智慧生活環境，成立全台第一個智慧科技處，希望從智慧出發，以科技為工具，提供民眾更好、更便利的服務。