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中央社

全球智慧城市 嘉義市躋身前7名

中央社2018/06/20 16:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）107年全球智慧城市評比，嘉義市從全球近450個城市中脫穎而出，再度躋身前7名，市長涂醒哲今天表示，將繼續努力減少數位落差，期待未來吸引知識經濟產業進駐。

涂醒哲在記者會中表示，嘉義市創下連續兩年進入全球智慧城市評比前7名的佳績，日前由副市長張惠博率團前往倫敦領獎，同時考察英國中小學科技融入教學推展模式，做為嘉義市推動城市數位學習的規劃參考。

他說，自上任後就積極營造城市智慧生活環境，成立全台第一個智慧科技處，希望從智慧出發，以科技為工具，提供民眾更好、更便利的服務。

參訪團成員之一精忠國小校長楊勛凱，也在記者會中分享參訪心得，他說，英國中小學在校內建置wifi熱點，備齊電子白板、平板電腦等，讓教師在課程需要時使用，「確保孩子有效學習，老師有效教學」，與嘉義市的智慧教育目標不謀而合。

楊勛凱指出，目前全英國7年級學生都使用Micro:bit基金會推出的程式設計教育課程，透過免費教學課程，讓師生輕鬆學會簡單的程式設計。

他說，在駐英代表處的協助下，參訪團與Micro:bit基金會營運長Kavita Kapoor會談，經副市長張惠博爭取，營運長允諾提供相關程式設計教材供嘉義市學校教學使用。（編輯：施燕飛）1070620

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