打造一體成型功率電感全球最大產能 奇力新溢價20%

奇力新目前是台灣唯一擁有全系列電感生產製程，並在兩岸三地具有量產能力的被動元件廠商，目前該公司的微型化電感已可與日系電感大廠並駕齊驅。奇力新表示，合併案完成後，透過集團優勢，整合奇力新、美磊及美桀的粉末研發、生產技術與自動化能量，將可擴大一體成型功率電感的產能經濟規模達到世界第一。

奇力新近 2 年併購動作頻頻，2017 年年中陸續併購旺詮電子、飛磁電子及入股向華電子，正式跨入晶片電阻、排阻及磁性材料之製造，今年 6 月，奇力新也完成併購美磊，使集團增加了筆記型電腦、伺服器、車載客戶及國際知名晶片設計大廠的銷售管道。

至於美桀則是小而美的電感廠，除了具有快速針對客戶需求做出靈活調整並同時兼顧高品質的能力，近年亦積極導入自動化生產線，佈局車用市場也逐漸見到成效，更在挖礦顯卡巿場中有不小斬獲。