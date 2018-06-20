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打造一體成型功率電感全球最大產能 奇力新溢價20%

鉅亨網2018/06/20 16:49
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國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 再度啟動併購，繼日前完成合併美磊後，奇力新今 (20) 日宣布，將進行對價換股，以 1 股美桀 (5255-TW) 普通股換 0.503 股美桀普通股，預計 11 月 30 日為換股基準日。以美桀昨日收盤 72.4 元計算，奇力新本次換股溢價率約為 20.1%。

奇力新表示，雙方預計於 8 月 16 日召開股東臨時會討論該議案，並經主管機關核准及換股作業完成後，暫訂 11 月 30 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，美桀將成為奇力新百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。

奇力新目前是台灣唯一擁有全系列電感生產製程，並在兩岸三地具有量產能力的被動元件廠商，目前該公司的微型化電感已可與日系電感大廠並駕齊驅。奇力新表示，合併案完成後，透過集團優勢，整合奇力新、美磊及美桀的粉末研發、生產技術與自動化能量，將可擴大一體成型功率電感的產能經濟規模達到世界第一。

奇力新近 2 年併購動作頻頻，2017 年年中陸續併購旺詮電子、飛磁電子及入股向華電子，正式跨入晶片電阻、排阻及磁性材料之製造，今年 6 月，奇力新也完成併購美磊，使集團增加了筆記型電腦、伺服器、車載客戶及國際知名晶片設計大廠的銷售管道。

至於美桀則是小而美的電感廠，除了具有快速針對客戶需求做出靈活調整並同時兼顧高品質的能力，近年亦積極導入自動化生產線，佈局車用市場也逐漸見到成效，更在挖礦顯卡巿場中有不小斬獲。

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關鍵字國巨併購奇力新電感美桀溢價headline
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