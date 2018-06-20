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〈陽明看海運景氣〉高油價+高比較基期 全年是「很挑

鉅亨網2018/06/20 16:48
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陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (20) 日指出，今年以來每噸船舶用油漲到 380 美元，比起去年同期已漲了 2 成，也大幅高於去年的 300 美元，產生很大的成本負擔，儘管將進入第 3 季旺季，在用油成本高於去年、且去年有韓進退出市場後造成的高比較基期下，今年旺季恐不如去年表現強勁，坦言今年是具挑戰性的一年。

謝志堅直言運費「確實是傷腦筋」，今年旺季恐怕無法較去年那麼強勁，主要是因去年有韓進破產退出市場的效益發酵，拉高運費，而今年是回歸正常市況。

不過，謝志堅認為，上半年高漲的油價壓力可望稍稍緩和，預料石油輸出國家組織 (OPEC) 可望通過增產議案，使油價趨於穩定。

陽明總經理林文博進一步說明，儘管已預期今年旺季可能不如去年成長那麼強勁，貨量短期並不會因近期的貿易戰議題突然萎縮，「旺季的訂單大多已經下了，有些甚至都在裝櫃了」，也會積極推動漲價計畫。

陽明目前對於下半年海運景氣看法略偏保守，不過，對於明年則是偏向樂觀，謝志堅強調，預料明年供給成長率僅 3.6%，而需求成長率 4.3%，扭轉今年的供給過剩缺口。

謝志堅也談到目前海運業對於供給過剩的應變方式，業界已透過加船、不趕速度的方式來省油，並可藉此提高船期準確率。

除了外部因素，陽明正進行船隊調整計畫，確定將導入 10 艘自建的 2800 TEU(20 呎標準貨櫃) 船舶，以及 10 艘透過承租的 11000 TEU 船舶，預計 2020 至 2021 年間陸續交船下水。

同時，陽明計畫汰舊換新 18 艘租船，預計今年第 4 季底前淘汰 7 艘，明後年各淘汰 7 艘和 4 艘舊船，成本負擔將因此大幅減輕，謝志堅透露，每艘船每日可省下 1 萬美元，自明年起成本節省效益將明顯顯現。

林文博則補充，汰舊換新過程中，將透過聯盟運能調整、短租等方式來維持運能，不會因此減少。

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