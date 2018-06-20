〈陽明看海運景氣〉高油價+高比較基期 全年是「很挑

陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (20) 日指出，今年以來每噸船舶用油漲到 380 美元，比起去年同期已漲了 2 成，也大幅高於去年的 300 美元，產生很大的成本負擔，儘管將進入第 3 季旺季，在用油成本高於去年、且去年有韓進退出市場後造成的高比較基期下，今年旺季恐不如去年表現強勁，坦言今年是具挑戰性的一年。

謝志堅直言運費「確實是傷腦筋」，今年旺季恐怕無法較去年那麼強勁，主要是因去年有韓進破產退出市場的效益發酵，拉高運費，而今年是回歸正常市況。

不過，謝志堅認為，上半年高漲的油價壓力可望稍稍緩和，預料石油輸出國家組織 (OPEC) 可望通過增產議案，使油價趨於穩定。