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工商快訊

廣編／獨家推出！《石器時代M》台港澳刪檔封測今日啟動

本報訊2018/06/20 17:25
▲獨家推出！《石器時代M》台港澳刪檔封測今日啟動。（圖／公關照片）
▲獨家推出！《石器時代M》台港澳刪檔封測今日啟動。（圖／公關照片）

網石公司(Netmarble Corporation)今(20日)宣布，旗下跨世代的MMORPG《石器時代M》即日起啟動限時10天的Android刪檔封測，參與限時封測的玩家們將能搶先體驗遊戲內容，上市後還能獨家獲得絕版稱號！


▲玩家將能自由選擇喜愛的角色與武器。（圖／公關照片）


▲玩家將能自由選擇喜愛的角色與武器。（圖／公關照片）

MMORPG《石器時代M》以3D高畫質重新演繹了經典的PC版《石器時代》世界觀和遊戲場景。玩家在遊戲內將可以選擇扮演擁有不同個性與獨特外觀的角色，如烏迪、塞拉、波比和烏巴等，且可選擇「近戰輔助」、「遠程單體」或「遠程群攻」等不同屬性的武器。


▲玩家將能選擇從喜愛的村莊開始冒險。（圖／公關照片）

遊戲內擁有超過300種寵物等待玩家收集和培養，同時也為玩家帶來了充滿原作風格的經典騎乘玩法。玩家不僅能抓捕自己喜愛的寵物，更能體驗騎乘萌寵在尼斯大陸上趴趴造！


▲《石器時代M》保留了原作經典的寵物騎乘玩法。（圖／公關照片）

《石器時代M》即日起至6月29日止獨家於台港澳地區舉辦刪檔封測，凡參與封測且成功連動帳號的玩家，將可於遊戲上市後獲得絕版稱號「遠古馴獸師」！


▲刪檔封測期間，官方每日將贈送夢幻獎勵。（圖／公關照片）

玩家於封測期間，每日登入遊戲更可獲得究極夢幻道具，如能獲得可騎乘的寵物人龍3星「揚奇洛斯」和強大的寵物3星「巴朵蘭恩」，讓參與封測的玩家搶先感受《石器時代M》的魅力。

而官方同時也舉行許多加碼活動，如邀請玩家撰寫封測期間的試玩攻略，共同競爭「最佳攻略王」的寶座；玩家也能挑戰遊戲內副本「試煉之路」，挑戰所能達到的最高關卡並完成指定條件，將有機會於遊戲上市後獲得豐富獎勵，如紫色品質飛龍系魂石、自然果實、貝殼和石幣等。


▲尼斯大陸「盛大慶祝會」即將於6月28日登場。（圖／公關照片）

不僅如此，為了慶祝台港澳地區獨家啟動刪檔封測，官方特別於28日舉行「尼斯大陸慶祝會活動」，玩家將可獲得遊戲內豐富獎勵和稀有寵物，如猩猩系、長毛象系寵物等，享受與萌寵攜手勇闖尼斯大陸的快感！

《石器時代M》官方為了感謝玩家們的熱烈參與，將加碼贈送所有參與事前預約的玩家豐富的遊戲內獎勵，其中包含能增加寵物忠誠度的巨大的忠誠度罐頭、貨幣貝殼10,000以及綁定鑽石350顆等。

目前《石器時代M》事前預約活動持續熱血進行中！事前預約活動包含了事前預約獎勵、邀請好友送寵物活動：

事前預約獎勵：玩家透過手機號碼和驗證後，完成事前預約將可以獲得萌寵★3星烏力。

邀請好友送寵物：玩家完成事前預約後，每日將有1次機會孵化寵物，將有機會獲得貝魯卡、瑪摩那斯等稀有寵物；另外，玩家若透過邀請連結邀請好友且好友完成事前預約後，將可額外獲得1張孵化券，有機會孵出稀有寵物。

全新MMORPG《石器時代M》將於台、港、澳地區領先全球登場，玩家可預先參與事前登入活動。欲了解更多《石器時代M》相關資訊，請至官方粉絲團。

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